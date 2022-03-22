Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu - Son Dakika
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Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu

22.03.2022 09:02
Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu

Bayburt'ta Spor Bilimleri Fakültesindeki zumba ve cimnastik salonunun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Bayburt'ta Spor Bilimleri Fakültesindeki zumba ve cimnastik salonunun açılışı törenle gerçekleştirildi.

Hizmete sunulan salonun açılışını Dr. Büşra Türkmen gerçekleştirdi. Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat'ın eşi Kerime Polat, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Müftü Hasan Başoğlu'nun eşi Zehra Başoğlu, Sağlık İl Müdürü İlker Hancı'nın eşi Esra Hancı, Ümit Derneği Başkanı Nesli Kocabey, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül'ün eşi Ayşe Bülbül, Bayburt Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat Kul'un eşi Havva Kul ile akademik ve idari personeller açılışa katılım sağladı.

Pek çok sportif faaliyeti olanaklı kılan salon, spor araştırmaları için imkan sağlamakla birlikte çeşitli kurslara da ev sahipliği yapacak şekilde dizayn edildi. Böylece Baberti Külliyesinde bulunan sosyal ve sportif tesislere bir yenisi daha eklenmiş oldu. - BAYBURT

Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu

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Bayburt Üniversitesi, Cimnastik, Bayburt, Rektör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zumba ve cimnastik salonu hizmete sunuldu - Son Dakika


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