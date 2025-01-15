Zümra Rezzan İm, Fransa'da Türk Bayrağı'nı Dalgalandıracak - Son Dakika
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Spor

Zümra Rezzan İm, Fransa'da Türk Bayrağı'nı Dalgalandıracak

Zümra Rezzan İm, Fransa\'da Türk Bayrağı\'nı Dalgalandıracak

Sakarya'nın başarılı karate sporcusu Zümra Rezzan İm, 24-26 Ocak'ta Fransa'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında ülkemizi temsil edecek. Hedefi altın madalya ile dönebilmek.

15.01.2025 18:16  Güncelleme: 18:17
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Sakarya Büyükşehirli başarılı karate sporcusu Zümra Rezzan İm, 24-26 Ocak'ta Fransa'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında Türk Bayrağı'nı dalgalandıracak. Milli Takım Kampı'na katılan sporcumuz, ülkesine ve Sakarya'ya altın madalyayla dönmek istiyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, kariyer yolculuğunda önemli bir organizasyona daha katılacak. 24-26 Ocak tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakaları için hazırlıklarını sürdüren başarılı sporcu, Milli takımın Kocaeli'ndeki hazırlık kampına katıldı. Aldığı birçok başarılı sonuçla Sakarya'nın gururu olan Rezzan, Fransa'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırarak ülkesine ve şehrine altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Organizasyon öncesi sporcusuna başarılar dileyen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, "24-26 Ocak tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına katılacak karate sporcumuz Zümra Rezzan İm'e başarılar diliyor, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Milli Takım, sakarya, Fransa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zümra Rezzan İm, Fransa'da Türk Bayrağı'nı Dalgalandıracak - Son Dakika

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