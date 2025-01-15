Zverev ve Gauff Üçüncü Tura Yükseldi - Son Dakika
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Zverev ve Gauff Üçüncü Tura Yükseldi

Avustralya Açık'ta Zverev ve Gauff, ikinci tur maçlarını kazanarak üçüncü tura adlarını yazdırdı.

15.01.2025 17:17
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Alman Alexander Zverev ve ABD'li Coco Gauff üçüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın dördüncü gün akşam seansında ikinci tur maçları oynandı.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alman raket Alexander Zverev, İspanyol rakibi Pedro Martinez'i 6-1, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Norveçli raket Casper Ruud ise Çekyalı rakibi Jakub Mensik'e 2-6, 6-3, 1-6 ve 4-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.

Büyük Britanyalı Jack Draper (15 numaralı seribaşı), Avustralyalı Thanasi Kokkinakis'i 6-7, 6-3, 3-6, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Gauff, üçüncü turda

Tek kadınlarda dünya 3 numarası ABD'li raket Coco Gauff, Büyük Britanyalı Jodie Burrage'i 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

İspanyol raket Paula Badosa (11), Avustralyalı rakibi Talia Gibson'ı 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı.

Rus raket Diana Shnaider (12), Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi ve bir üst tura çıktı.

Kaynak: AA

Avustralya, Turnuva, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zverev ve Gauff Üçüncü Tura Yükseldi - Son Dakika

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