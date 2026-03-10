12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz - Son Dakika
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz

Haberin Videosunu İzleyin
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
10.03.2026 18:40  Güncelleme: 18:47
Haberin Videosunu İzleyin
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
Haber Videosu

2013'te telefonunun desen kilidini unuttuğu ve içinde 144 Bitcoin bulunduğu iddia edilen kişinin hikayesi büyük tartışma tartışma yarattı.

2013 yılında telefonuna koyduğu desen şifresini unutan bir kişinin hikayesi sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre söz konusu kişinin telefonunda 144 Bitcoin bulunuyor ve bugünkü değeriyle bu varlık milyonlarca dolara karşılık geliyor.

2013'TE KOYDUĞU ŞİFREYİ UNUTTU

Paylaşımlara göre adam, 2013 yılında telefonuna desen kilidi koydu ancak bir süre sonra şifreyi unuttu. O tarihten bu yana telefonu açmaya çalıştığı ve içinde bulunan Bitcoin'lere ulaşamadığı öne sürüldü.

Telefonun içinde 144 BTC bulunduğu belirtilirken, bugünkü fiyatlarla bunun milyonlarca dolar değerinde olduğu ifade edildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar hikayenin gerçek olabileceğini savunurken, bazıları ise bu iddianın tamamen uydurma olduğunu ileri sürdü.

Bu nedenle söz konusu olay, kripto para dünyasında "en pahalı unutkanlık" olarak anılsa da, gerçek olup olmadığı konusunda tartışmalar sürüyor.

Teknoloji, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mh459267 Mh459267:
    ENAYİLERE HİKAYELER!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
