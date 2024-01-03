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13 Yaşındaki Çocuk Tetris Oyununu Bitirdi - Son Dakika
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13 Yaşındaki Çocuk Tetris Oyununu Bitirdi

Geçmişte oynadığımız ve sonrasında unuttuğumuz pek çok oyun var. Bu oyunların sonunu getirmek ise neredeyse imkansız gibi geliyor. Ancak bugün çıkan haberlere göre 13 yaşındaki bir çocuk ikonik Tetris oyununu bitirdi. Willis Gibson, Tetris oyununu 38 dakikada yendi! 1984'te ilk kez piyasaya sürülen oyun, o zamandan bu yana tüm dünyada fırtınalar estirdi. Ancak geçtiğimiz gün itibariyle ilk kez yenildi. Nintendo'nun ikonik oyunu Tetris'in 1988 versiyonunu 13 yaşındaki Willis Gibson, 38 dakikada yendi. Bu oyun migren ve baş ağrısına yol açıyor! İşte nedeni. 34 yıldan sonra oyunu yenmeyi başaran Gibson, oyunun sonuna geldiğinde oyunun donduğunu gördü. Bu sayede Tetris çıktığından beri ilk kez biri oyunu tamamlamış oldu. Oyun şimdiye kadar sadece yapay zeka tarafından yenildi. Normalde orijinal NES Tetris'in tamamlanması neredeyse imkansız gibiydi. Hatta pek çok kişi bunu mümkün görmüyordu. Oyunu yenmenin yolu ise 'killscreen' adlı son ekrana ulaşmaktı. 2011 yılına kadar da oyuncular 29. seviyeden yukarı çıkamadı. Ayrıca orijinal Tetris oyunu 255 seviyeden oluşuyor. 255. seviyeyi tamamlayan oyuncular sonrasında en başa geri dönüyor. 11 yaşından beri Tetris oynayan Gibson, günde üç ile beş saat pratik yaptığını belirtiyor. Birçok kez turnuvalara katılan Gibson, ekim ayında katıldığı bir turnuvada da üçüncü olmayı başardı. Peki, siz Tetris oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

13 Yaşındaki Çocuk Tetris Oyununu Bitirdi
03.01.2024 - 18:30,
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Geçmişte oynadığımız ve sonrasında unuttuğumuz pek çok oyun var. Bu oyunların sonunu getirmek ise neredeyse imkansız gibi geliyor. Ancak bugün çıkan haberlere göre 13 yaşındaki bir çocuk ikonik Tetris oyununu bitirdi. İşte detaylar!

Willis Gibson, Tetris oyununu 38 dakikada yendi!

Çocukluk dönemlerimizde çok sık oynadığımız ve bir türlü sonunu getiremediğimiz çeşitli oyunlar bulunuyor. Bu oyunların çoğunu günümüzde yetişkinler de oynuyor. Söz konusu oyunlardan bir tanesi de ikonik Tetris oyunu.

13 Yaşındaki Çocuk Tetris Oyununu Bitirdi

1984'te ilk kez piyasaya sürülen oyun, o zamandan bu yana tüm dünyada fırtınalar estirdi. Ancak geçtiğimiz gün itibariyle ilk kez yenildi. Nintendo'nun ikonik oyunu Tetris'in 1988 versiyonunu 13 yaşındaki Willis Gibson, 38 dakikada yendi.

Bu oyun migren ve baş ağrısına yol açıyor! İşte nedeni

34 yıldan sonra oyunu yenmeyi başaran Gibson, oyunun sonuna geldiğinde oyunun donduğunu gördü. Bu sayede Tetris çıktığından beri ilk kez biri oyunu tamamlamış oldu. Oyun şimdiye kadar sadece yapay zeka tarafından yenildi.

Normalde orijinal NES Tetris'in tamamlanması neredeyse imkansız gibiydi. Hatta pek çok kişi bunu mümkün görmüyordu. Oyunu yenmenin yolu ise "killscreen" adlı son ekrana ulaşmaktı. 2011 yılına kadar da oyuncular 29. seviyeden yukarı çıkamadı.

13 Yaşındaki Çocuk Tetris Oyununu Bitirdi

Ayrıca orijinal Tetris oyunu 255 seviyeden oluşuyor. 255. seviyeyi tamamlayan oyuncular sonrasında en başa geri dönüyor. 11 yaşından beri Tetris oynayan Gibson, günde üç ile beş saat pratik yaptığını belirtiyor. Birçok kez turnuvalara katılan Gibson, ekim ayında katıldığı bir turnuvada da üçüncü olmayı başardı.

Peki, siz Tetris oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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