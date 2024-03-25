20.000 TL Altı Alınabilecek En İyi Android Telefonlar

20.000 TL'nin altındaki Android telefon pazarı, son zamanlarda çeşitlilik açısından oldukça zenginleşti. Bu fiyat segmentinde, farklı markaların sunduğu çeşitli modeller arasında seçim yapmak, kullanıcılar için genellikle zorlu bir karar. İşte 20.000 TL altı alınabilecek en iyi Android telefonlar.
20.000 TL altı alınabilecek en iyi Android telefonlar
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İlk modelimiz Nothing Phone 2a, tasarımı ve performansıyla dikkat çeken bir model. Özellikle arkasındaki farklı bildirim ışıklandırmalarıyla öne çıkıyor. 6.7 inçlik ekranı, büyük pil kapasitesi ve yüksek RAM miktarıyla akıcı bir deneyim sunuyor. Mediatek Dimensity 7200 Pro işlemcisi, kullanıcılara oyunlar dahil genel bir performans sağlıyor.
İkinci telefonumuz Redmi Note 13 Pro, 200 megapiksel ana kamerası ve hızlı şarj özelliği, kullanıcılar için çekici bir seçenek olarak görünüyor. Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisi, günlük kullanımda ve oyunlarda iyi bir deneyim sağlıyor.
POCO markası, performans odaklı modelleriyle tanınır ve POCO X6 Pro da bu trendi devam ettiriyor. 120 Hz ekran tazeleme hızı ve güçlü işlemcisi, özellikle oyun meraklıları için ideal. Ayrıca, hızlı şarj desteği ve yüksek çözünürlüklü kamerası da dikkat çekici.
Samsung Galaxy A54, genellikle uygun fiyatlı ve güvenilir telefonlar sunuyor. A54 modeli de bu kategoriye giriyor. Şık tasarımı ve One UI arayüzü, genel kullanım için ideal bir deneyim kazandırıyor. Ancak, rakiplerine göre biraz daha yüksek bir fiyat etiketine sahip.
Honor 90, kavisli ekranı ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla öne çıkan bir diğer modelimiz. Ayrıca, hızlı şarj desteği ve güçlü işlemcisiyle dikkat çekiyor. Fiyatı performansıyla ön plana çıkan Honor 90, multimedya ve fotoğrafçılık için ideal bir seçenek sunuyor.
Son modelimiz vivo V29 Lite, 64 MP ana kamerasıyla optik görüntü sabitleme özelliği sunuyor, böylece net ve kararlı fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Ayrıca, 120 Hz göz korumalı AMOLED ekranı sayesinde göz yorgunluğunu minimuma indirirken, 5.000 mAh'lik pil ve 44W FlashCharge hızlı şarj desteği ile günlük kullanımınızı rahatça çıkarıyor.
Son Dakika › Teknoloji › 20.000 TL Altı Alınabilecek En İyi Android Telefonlar - Son Dakika
Samsung akıllı telefonlarının performansını artırmak için animasyonları kapatma seçeneği kullanılabilir. Ayarlar > Erişilebilirlik > Görünürlüğü Geliştirme > Animasyonları Kaldır adımlarını takip ederek animasyonları devre dışı bırakabilirsiniz. Bu ayar telefonun tepki süresini hızlandırırken, bazı uygulamalarda hatalara yol açabilir.
Larian Studios, Baldur's Gate 3 için genişleme paketi veya DLC sunmayacağını ve Baldur's Gate 4'ü geliştirmeyeceklerini açıkladı. Bunun yerine oyuna mod desteği getirilecek.
Nöroferritinopati, insanları vücutlarına hapseden ve çok büyük ölçüde tek bir sülalenin üyelerini etkileyen nadir görülen bir beyin hastalığı.
Elon Musk'ın şirketi Neuralink, boynundan aşağısı felçli bir kişiye taktığı çiple yeniden gündemde. 29 yaşındaki Noland Arbaugh, Neuralink'in deneysel implantını kullanarak Nintendo Switch'te Mario Kart oynadı. Videoya göre Arbaugh, düşüncelerini kullanarak karakterini kontrol edebildi, hızlanabildi ve diğer yarışçılara silahla ateş edebildi. Bu gelişme, beyin-bilgisayar arayüzlerinin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğini gösteriyor.
The Walking Dead evreninde geçen 6 spin-off dizisi bulunuyor. Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond, Tales of The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City, The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: The Ones Who Live.
Samsung, Android 15 güncellemesini kendi One UI 7.0 arayüzüne entegre ederek uyumlu telefonlarını ve tabletlerini yeni sürüme geçirmeye başlayacak. Galaxy S serisi ve Galaxy Z serisi başta olmak üzere birçok model güncellemeyi alacak.
Fransız otomotiv araştırma şirketi Inovev tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılında dünyada en çok üretilen otomobil Tesla Model Y oldu. İkinci sırada ise Toyota RAV4 yer aldı. Toyota'nın 4 araç modeliyle sıralamada yer alırken, Tesla 2 otomobiliyle listede yer aldı.
Ark: The Animated Series adlı dizi, Paramount+ üzerinden izlenebilir hale geldi. Dizinin kadrosunda Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page ve Madeleine Madden gibi önemli isimler yer alıyor. Uyarlama dizi, bir kadının tarih öncesi yaratıklarla dolu bir adada mahsur kalmasını konu alıyor.
Samsung Galaxy M55 5G, yaklaşan bir model olup 50 Megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Bu, Samsung'un şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip telefonu olacak. Cihaz, selefi Galaxy M54 ile aynı tasarıma sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyle güçlendirilecek. Ayrıca, 6.7 inç Süper AMOLED+ ekran, 120Hz yenileme hızı, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olacak.
Xiaomi, geniş bir ürün yelpazesi sunarak akıllı telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip Xiaomi modeli Xiaomi Mix Fold 3 olarak belirlendi. İkinci sırada Xiaomi 13 Pro yer alırken, üçüncü sırada Xiaomi 13 modeli bulunuyor.
Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın titanyum çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Bu durum, telefonun daha dayanıklı ve sağlam olmasını sağlayacak.
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