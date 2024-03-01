20.000 TL Altında En İyi Akıllı Telefon Önerileri

Teknoloji

Akıllı telefonlar, günümüzde en önemli ihtiyaçlardan birisi. Cebe sığabilecek bir boyuta sahip bu elektronik ürün, bankacılıktan alışverişe, eğitimden iletişime kadar birçok alanda hayatımızın vazgeçilmezi. Biz de bu içeriğimizde 20 bin TL altında fiyata sahip en iyi telefon modellerini sizin için bir araya getirdik. İşte 20.000 TL bütçeye uygun akıllı telefon önerisi…

20 bin TL – en iyi akıllı telefon önerisi

Son yıllarda Türkiye'de artan döviz kuru ve yükselen enflasyon nedeniyle pek çok ürün zamlandı. Akıllı telefonlar da bundan nasibini aldı. Bu bağlamda yeni bir cihaz satın alırken fiyatına karşılık en yüksek performansı verecek model araştırılıyor. Biz de 20.000 TL için akıllı telefon önerisi yaparken bunu göz önünde bulundurduk.

20.000 TL bütçeye uygun akıllı telefon önerilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Ekran: 6.67 inç OLED, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 200 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh/ 67W

Samsung Galaxy A54

İşlemci: Samsung Exynos 1380

Ekran: 6.4 inç Super AMOLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Ön Kamera: 32 Megapiksel

Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 5 Megapiksel

Batarya: 5.000 mAh/ 25W

POCO X6 Pro 5G

İşlemci: Dimensity 8300-Ultra

Ekran: 6.67 inç AMOLED, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5000 mAh/ 67W

Honor X9a

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

Ekran: 6.67 inç OLED, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kameralar: 64 Megapiksel + 5 Megapiksel + 2 Megapiksel

Batarya: 5100 mAh/ 40W

Samsung Galaxy S21 FE 5G

İşlemci: Exynos 2100

Ekran: 6.4 inç AMOLED, 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 32 Megapiksel

Arka Kameralar: 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 8 Megapiksel

Batarya: 4,500 mAh/ 25W/ 15W (kablosuz)

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