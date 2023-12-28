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2023 Yılında Ne Kadarlık Kripto Para Çalındı? - Son Dakika
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2023 Yılında Ne Kadarlık Kripto Para Çalındı?

Son yayınlanan rapora göre, 2023 yılında bilgisayar korsanları tarafından çalınan kripto para varlıkları toplamda 1,7 milyar dolarlık bir kayba neden oldu. Bu miktar, 2021 yılındaki kayıpların yarı yarıya azaldığını gösteriyor.

2023 Yılında Ne Kadarlık Kripto Para Çalındı?
28.12.2023 - 00:28,
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Son yıllarda dijital dünyanın en çok konuşulan konularından kripto paralar, finans dünyasında önemli bir değişimi beraberinde getirdi. Blockchain teknolojisi ile sunulan güvenilir ve merkezi olmayan yapı, bu alandaki büyümeyi giderek hızlandırdı.

Günümüzde Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kripto para varlığı olan milyarlarca insan bulunuyor. Tabii bu sayı yüksek olunca, üstüne üstlük dijital ile ilgili olduğu için bilgisayar korsanları da boş durmuyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen saldırılar sonucunda ne yazık ki ciddi kayıplar verilebiliyor. Peki 2023 yılında ne kadarlık kripto para çalındı? Son yayınlanan rapor bu soruya cevap verdi.

2023 yılında ne kadarlık kripto para çalındı?

2023 yılının bitmesi için önümüzde pek de bir süre kalmadı. Birkaç gün sonra yeni bir seneye pencere açacağız. Tabii her yıl olduğu gibi bazı firmalar kendi alanlarıyla ilgili istatistikler açıkladı. Kısa süre önce kripto para hırsızlığı ile ilgili veriler de yayınlandı.

2023 Yılında Ne Kadarlık <a class='keyword-sd' href='/kripto-para/' title='Kripto Para'>Kripto Para</a> Çalındı?

Blockchain alanında hizmet veren TRM Labs şirketi, bu sene bilgisayar korsanları tarafından çalınan kripto para varlıklarına ilişkin bir tahmin yayınladı. Buna göre aralık ayı itibariyle toplamda 1,7 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. Bu miktar, 2021 yılında 3,3 milyar dolar gibi devasa bir seviyedeydi.

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Tabii 1,7 milyar dolar değerindeki kripto paraların tek seferde çalınmadığını belirtmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse geçtiğimiz aylarda Euler Finance için yapılan saldırıda 200 milyon dolar çalındı. Akabinde Multichain, BonqDAO ve Poloniex için de benzer ve yüksek miktarların söz konusu olduğu saldırılar gerçekleşti.

Kripto para güvenliğini sağlayabilmek için dikkat edilmesi gerekenler noktalar;

Kripto cüzdanınızın özel anahtarını (private key) güçlü bir şifre ile koruyun. Bu şifre, uzun ve karmaşık olmakla birlikte özel işaretler de içermeli.

İki faktörlü kimlik doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerini kullanın.

Kripto işlemleri yaparken, güvenli internet bağlantıları kullanmaya dikkat edin.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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