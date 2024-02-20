2024 Apple Watch'un Beklenen Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

2024 Apple Watch'un Beklenen Özellikleri Ortaya Çıktı

2024 Apple Watch\'un Beklenen Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple'ın 2024 yılında piyasaya süreceği Apple Watch'un beklenen özellikleri ortaya çıktı. Yeni modelin 10. yıl tasarımı ile çıkması ve daha ince bir kasa, farklı kordon çeşitleri, daha büyük batarya gibi özellikler sunması bekleniyor. Ayrıca, yeni Apple Watch'un hipertansiyon tespiti, uyku apnesi tespiti ve tansiyon izleme gibi sağlık odaklı özelliklere sahip olması bekleniyor. Yeni modelin Eylül 2024'te iPhone 16 ile birlikte tanıtılması iddia ediliyor.

20.02.2024 16:11
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Her yıl olduğu gibi Apple bu sene de yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Apple'ın takvimine göre tanıtma etkinliğine uzun bir zaman olmasına rağmen 2024 yılının Apple Watch'unda beklenen özellikler ortaya çıktı. Eğer siz de bu sene Apple Watch almayı düşünürseniz, işte 2024'te çıkacak Apple Watch'un ortaya çıkan özellikleri…

2024 Apple Watch 10.yıl tasarımı ile piyasaya sürülebilir

Bilindiği üzere ilk Apple Watch Nisan 2015'te piyasaya sürüldü ve önümüzdeki sene akıllı saat serisi 10. yılına giriş yapacak. Apple analisti Mark Gurman'a göre, Apple saat üzerinde büyük bir tasarım değişikliğine gidebilir. Ancak bu tasarımın 10.yıla özel bir tasarım güncellemesi olarak gelebileceğini söyleyebiliriz.

2024 Apple Watch'un Beklenen Özellikleri Ortaya Çıktı

Şu anlık herhangi bir resmi açıklama olmasa da iddialara göre Apple, yeni saatini 10. yıla özel daha ince bir kasa tasarımı, farklı kordon çeşitleri, ve daha büyük batarya gibi özellikler ile sunabilir. Ortaya çıkan bir diğer özellik ise ekran tarafında. Apple analistlerine göre, 2024 Apple Watch muhtemelen 2.1-inç boyutlarında daha büyük bir micro-LED ekran ile piyasaya sürülecek.

Geleceğin Apple Watch modeli nasıl olacak?

Beklenen Apple Watch "X" ismiyle tanıtılabilir

Uzun süredir teknoloji şirketleri giyilebilir teknolojiler üzerinde sağlık odaklı özellikler çıkarmaya başladılar. Apple da beklenen saatinde yeni sağlık özellikleri sunacak gibi duruyor. Beklenen özelliklerden biri yaygın hastalık olan Hipertansiyon için yayınlanacak. Ortaya çıkan dedikodulara göre, Apple Watch hipertansiyon evrelerini tespit edecek bir donanım ile piyasaya sürülecek.

Uyku Apnesi tespit edici sensör ise bir diğer sağlık özelliklerinden biri olacak. Firmanın son çalışmalarına göre, yeni Apple Watch uyku bozukluklarını tespit ederek bir uyku geçmişi çıkaracak ve uyku apnesi hastalığını tespit etmek için kullanılabilecek.

2024 Apple Watch'un Beklenen Özellikleri Ortaya Çıktı

Son olarak beklenen bir diğer sağlık özelliği Tansiyon izlemek olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar tansiyon seviyelerini kontrol edebilecek ve tansiyon geçmişini görebilecekler. Eğer bu beklenen özellikler sizi cezbettiyse beklenen Apple Watch modelinin Eylül 2024'te iPhone 16 ile beraber "Apple Watch X" ismiyle tanıtılacağı iddia ediliyor.

Ortaya çıkan 2024 Apple Watch özelliklerinden en çok beğendiğiniz hangisi oldu? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji 2024 Apple Watch'un Beklenen Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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