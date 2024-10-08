NOBEL Fizik Ödülü'nü Amerikalı John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton, öğrenebilen makineler konusundaki öncü çalışmaları ile kazandı.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı. 2024 Nobel Fizik Ödülü, 'yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan çalışmalara' imza atan ABD'li John Hopfield ve İngiliz asıllı Kanada vatandaşı Geoffrey Hinton'a verildi.
Jüri, ikilinin 'yapay sinir ağlarıyla makine öğrenimini mümkün kılan temel keşifler ve icatlar için' onurlandırıldığını söyledi.
Son Dakika › Teknoloji › 2024 Nobel Fizik Ödülü Sahipleri Açıklandı - Son Dakika
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