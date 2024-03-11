2024 Oscar ödülleri açıklandı! İşte en iyi filmler, oyuncular ve dahası

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En iyi filmlerin, yönetmenlerin ve oyuncuların seçildiği, sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak lanse edilen Akademi Ödülleri'nin 96'ncısı için geri sayım başladı. 11 Mart 2024'te Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninde kazananlar kısa bir süre önce açıklandı. İşte 2024 Oscar kazananları…

2024 Oscar ödülleri – İşte tüm kazananlar

Her sene olduğu gibi 2024 Oscar ödülleri de büyük heyecana sahne oldu. Zira törende Oppenheimer ve Barbie gibi yapımlar rekabet ederken, kazananlar da büyük ölçüde buradan çıktı. Tabii, burada Emma Stone'lu Poor Things'i de göz ardı etmemek gerekiyor.

İşte Oscar 2024 kazananları:

En İyi Film

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer (Kazanan)

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

2024 Oscar adayları açıklandı! İşte tüm kategoriler ve adaylar

En İyi Yönetmen

Justine Triet — Anatomy of a Fall

Martin Scorsese — Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan — Oppenheimer (Kazanan)

Yorgos Lanthimos — Poor Things

Jonathan Glazer — The Zone of Interest

En İyi Erkek Oyuncu

Bradley Cooper — Maestro

Colman Domingo — Rustin

Paul Giamatti — The Holdovers

Cillian Murphy — Oppenheimer (Kazanan)

Jeffrey Wright — American Fiction

En İyi Kadın Oyuncu

Annette Bening — Nyad

Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller — Anatomy of a Fall

Carey Mulligan — Maestro

Emma Stone — Poor Things (Kazanan)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Sterling K. Brown — American Fiction

Robert de Niro — Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. — Oppenheimer (Kazanan)

Ryan Gosling — Barbie

Mark Ruffalo — Poor Things

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Emily Blunt — Oppenheimer

Danielle Brooks — The Color Purple

America Ferrera — Barbie

Jodie Foster — Nyad

Da'Vine Joy Randolph — The Holdovers (Kazanan)

En İyi Uyarlanmış Senaryo

American Fiction (Kazanan)

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

En İyi Özgün Senaryo

Anatomy of a Fall (Kazanan)

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

En İyi Görsel Efekt

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Napoleon

En İyi Kostüm Tasarımı

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things (Kazanan)

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things (Kazanan)

Society of the Snow

En İyi Görüntü Yönetmenliği

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer (Kazanan)

Poor Things

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things (Kazanan)

En İyi Ses

Best Sound

The Creator

Maestro

Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest (Kazanan)

En İyi Film Kurgusu

Best Film Editing

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer (Kazanan)

Poor Things

En İyi Film Müziği

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer (Kazanan)

Poor Things

En İyi Özgün Şarkı

"The Fire Inside" — Flamin' Hot

"I'm Just Ken" — Barbie

"It Never Went Away" — American Symphony

"Wahzhazhe (A Song for My People)" — Killers of the Flower Moon

"What Was I Made For" — Barbie (Kazanan)

En İyi Animasyon Kısa Film

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko (Kazanan)

En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar (Kazanan)

En İyi Belgesel Kısa Film

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop (Kazanan)

Nai Nai & Wài Pó

En İyi Belgesel Uzun Metraj

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol (Kazanan)

En İyi Uluslararası Film

Io Capitano (İtalya)

Perfect Days (Japonya)

Society of the Snow (İspanya)

The Teachers' Lounge (Almanya)

The Zone of Interest (İngiltere) (Kazanan)

En İyi Animasyon Film

The Boy and the Heron (Kazanan)

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse