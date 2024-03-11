2024 Oscar ödülleri açıklandı! İşte en iyi filmler, oyuncular ve dahası

En iyi filmlerin, yönetmenlerin ve oyuncuların seçildiği, sinema sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak lanse edilen Akademi Ödülleri'nin 96'ncısı için geri sayım başladı. 11 Mart 2024'te Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül töreninde kazananlar kısa bir süre önce açıklandı. İşte 2024 Oscar kazananları…
2024 Oscar ödülleri – İşte tüm kazananlar
Her sene olduğu gibi 2024 Oscar ödülleri de büyük heyecana sahne oldu. Zira törende Oppenheimer ve Barbie gibi yapımlar rekabet ederken, kazananlar da büyük ölçüde buradan çıktı. Tabii, burada Emma Stone'lu Poor Things'i de göz ardı etmemek gerekiyor.
İşte Oscar 2024 kazananları:
En İyi Film
American Fiction
Anatomy of a Fall
Barbie
The Holdovers
Killers of the Flower Moon
Maestro
Oppenheimer (Kazanan)
Past Lives
Poor Things
The Zone of Interest
2024 Oscar adayları açıklandı! İşte tüm kategoriler ve adaylar
En İyi Yönetmen
Justine Triet — Anatomy of a Fall
Martin Scorsese — Killers of the Flower Moon
Christopher Nolan — Oppenheimer (Kazanan)
Yorgos Lanthimos — Poor Things
Jonathan Glazer — The Zone of Interest
En İyi Erkek Oyuncu
Bradley Cooper — Maestro
Colman Domingo — Rustin
Paul Giamatti — The Holdovers
Cillian Murphy — Oppenheimer (Kazanan)
Jeffrey Wright — American Fiction
En İyi Kadın Oyuncu
Annette Bening — Nyad
Lily Gladstone — Killers of the Flower Moon
Sandra Hüller — Anatomy of a Fall
Carey Mulligan — Maestro
Emma Stone — Poor Things (Kazanan)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sterling K. Brown — American Fiction
Robert de Niro — Killers of the Flower Moon
Robert Downey Jr. — Oppenheimer (Kazanan)
Ryan Gosling — Barbie
Mark Ruffalo — Poor Things
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Emily Blunt — Oppenheimer
Danielle Brooks — The Color Purple
America Ferrera — Barbie
Jodie Foster — Nyad
Da'Vine Joy Randolph — The Holdovers (Kazanan)
En İyi Uyarlanmış Senaryo
American Fiction (Kazanan)
Barbie
Oppenheimer
Poor Things
The Zone of Interest
En İyi Özgün Senaryo
Anatomy of a Fall (Kazanan)
The Holdovers
Maestro
May December
Past Lives
En İyi Görsel Efekt
The Creator
Godzilla Minus One
Guardians of the Galaxy Vol. 3
Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One
Napoleon
En İyi Kostüm Tasarımı
Barbie
Killers of the Flower Moon
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things (Kazanan)
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
Golda
Maestro
Oppenheimer
Poor Things (Kazanan)
Society of the Snow
En İyi Görüntü Yönetmenliği
El Conde
Killers of the Flower Moon
Maestro
Oppenheimer (Kazanan)
Poor Things
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Barbie
Killers of the Flower Moon
Napoleon
Oppenheimer
Poor Things (Kazanan)
En İyi Ses
Best Sound
The Creator
Maestro
Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One
Oppenheimer
The Zone of Interest (Kazanan)
En İyi Film Kurgusu
Best Film Editing
Anatomy of a Fall
The Holdovers
Killers of the Flower Moon
Oppenheimer (Kazanan)
Poor Things
En İyi Film Müziği
American Fiction
Indiana Jones and the Dial of Destiny
Killers of the Flower Moon
Oppenheimer (Kazanan)
Poor Things
En İyi Özgün Şarkı
"The Fire Inside" — Flamin' Hot
"I'm Just Ken" — Barbie
"It Never Went Away" — American Symphony
"Wahzhazhe (A Song for My People)" — Killers of the Flower Moon
"What Was I Made For" — Barbie (Kazanan)
En İyi Animasyon Kısa Film
Letter to a Pig
Ninety-Five Senses
Our Uniform
Pachyderme
War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko (Kazanan)
En İyi Canlı Aksiyon Kısa Film
The After
Invincible
Knight of Fortune
Red, White and Blue
The Wonderful Story of Henry Sugar (Kazanan)
En İyi Belgesel Kısa Film
The ABCs of Book Banning
The Barber of Little Rock
Island in Between
The Last Repair Shop (Kazanan)
Nai Nai & Wài Pó
En İyi Belgesel Uzun Metraj
Bobi Wine: The People's President
The Eternal Memory
Four Daughters
To Kill a Tiger
20 Days in Mariupol (Kazanan)
En İyi Uluslararası Film
Io Capitano (İtalya)
Perfect Days (Japonya)
Society of the Snow (İspanya)
The Teachers' Lounge (Almanya)
The Zone of Interest (İngiltere) (Kazanan)
En İyi Animasyon Film
The Boy and the Heron (Kazanan)
Elemental
Nimona
Robot Dreams
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Son Dakika › Teknoloji › 2024 Oscar ödülleri açıklandı! İşte en iyi filmler, oyuncular ve dahası - Son Dakika
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