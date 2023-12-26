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2024 Steam indirimleri ne zaman?

Steam her yıl birçok indirim ile oyun tutkunlarını bünyesine bağlıyor. Peki 2024 yılının Steam indirimleri ne zaman? İşte tarihler.

2024 Steam indirimleri ne zaman?
26.12.2023 - 18:28,  Güncelleme: 18:32
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Steam her yıl birçok indirim ile oyun tutkunlarını bünyesine bağlıyor. Yılın her dönemini indirimler ile geçiren Steam, oyuncuların istedikleri oyunlara uyguna ulaşmasına olanak sağlıyor. Peki 2024 yılının Steam indirimleri ne zaman? İşte tarihler.

2024 Steam indirimleri ne zaman?

Geçtiğimiz ay TL para birimini kaldıran Steam, Türkiye'de artık para birimi olarak Dolar'ı kullanıyor. Bununla birlikte Steam'de Dolar kurunun da güncellenmesi ile oyunlara büyük oranda zam gelmiş oldu. Bu yüzden Steam indirimleri artık ülkemizde her zamankinden daha önemli. Peki 2024 yılında hangi indirimler hangi günlerde indirimler başlayacak? İşte 2024 Steam indirimleri tarihleri.

2024 Steam indirimleri ne zaman?

İndirimTarihKapitalizm ve Ekonomi Festivali8 Ocak 2024Korsanlar Ninjalara Karşı Festivali22 Ocak 2024Next Fest5 Şubat 2024Birlikte Uzaktan Oynama12 Şubat 2024Dinos Robotlara Karşı Festivali26 Şubat 2024İlkbahar İndirimi14 Mart 2024Deckbuilder's Fest25 Mart 2024FFS Festivali15 Nisan 2024Tarım Şenliği29 Nisan 2024Sonsuz Tekrar Oynanabilirlik Festivali13 Mayıs 2024Açık Dünya Hayatta Kalma Crafting Festivali27 Mayıs 2024Sonraki Festival10 Haziran 2024Yaz İndirimi27 Haziran 2024

Bu oyunlar artık alınmaz! Steam zamları devam ediyor

Şimdilik açıklanan tarihler sadece Haziran ayının sonunu işaret ediyor. Yani Steam 2024 yılı kış indirimleri tarihi şu anda belli değil. Yine de altı aylık bir sürede gerçekleşecek indirimleri bilmek oyuncuların yol planı için önemli olacaktır.

Steam'in Dolar kuruna geçmesi ülkemiz için şimdilik iyi olmadı. Steam'den oyun almak isteyenler artık gerçekten pahalı fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. Siz bu indirimleri göz önünde tutarak hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? ya da hangi indirimi bekleyeceksiniz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Steam, Oyun, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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