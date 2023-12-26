Steam her yıl birçok indirim ile oyun tutkunlarını bünyesine bağlıyor. Yılın her dönemini indirimler ile geçiren Steam, oyuncuların istedikleri oyunlara uyguna ulaşmasına olanak sağlıyor. Peki 2024 yılının Steam indirimleri ne zaman? İşte tarihler.

2024 Steam indirimleri ne zaman?

Geçtiğimiz ay TL para birimini kaldıran Steam, Türkiye'de artık para birimi olarak Dolar'ı kullanıyor. Bununla birlikte Steam'de Dolar kurunun da güncellenmesi ile oyunlara büyük oranda zam gelmiş oldu. Bu yüzden Steam indirimleri artık ülkemizde her zamankinden daha önemli. Peki 2024 yılında hangi indirimler hangi günlerde indirimler başlayacak? İşte 2024 Steam indirimleri tarihleri.