2024 Togg T10X Sipariş Tarihi Açıklandı

Geride bıraktığımız 2023 yılında, toplam 19 bin 583 adet T10X teslimatı gerçekleştiren Togg, 2024 için sipariş takvimini açıkladı. Yapılan paylaşıma göre T10X için bu yıl çekiliş yapılmayacak. Teslimatlar, sipariş sırası ve konfigürasyon özelliklerine bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. İşte 2024 Togg T10X sipariş tarihi…

2024 Togg T10X sipariş tarihi: 15 Ocak!

2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyon güncelleme dönemi 6-10 Ocak tarihleri arası olarak açıklandı. 2023 yılı nisan ayında yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara ise 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş önceliği verilecek. Son olarak, 20 Ocak 2024 itibariyle sipariş ekranları herkese açılacak. Ayrıca Togg, 2024 yılında kurumsal kullanıcılardan da sipariş toplayacak.

Yeni üretim yılı değişiklikleri

Akıllı cihazda kullanılan güvenlik ve konfora yönelik yazılımları sürekli güncelleyerek cihazların yıllarca yeni kalmasını ve bu sayede yüksek bir ikinci el değerine sahip olmasını hedefleyen Togg, 2024 üretim yılı T10X'lerdeki donanım versiyonları ve içerikleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

Standart 18 inç jantlara sahip olan V1 donanım tipi, kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası özelliklerine sahip "teknoloji ve konfor" paketiyle sunuluyor. Kullanıcılar isterlerse arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecekler.

Standart 19 inç jantlara sahip olan V2 donanım tipinde ise V1'de sunulan özelliklere ek olarak; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı, çevre görüş park kamerası, otomatik park asistanı, suni deri koltuklar ile ön cam ve ısıtmalı arka koltuk özelliklerini içeren "kış paketi" ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi standart olarak sunuluyor.