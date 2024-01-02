 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 Yılı Trafik Cezaları ve Oranları Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

2024 Yılı Trafik Cezaları ve Oranları Belli Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücülerin ve diğer canlıların hayatlarını korumak amacıyla trafik cezası uygulamalarına devam ediyor. 2024 yılı için belirlenen yeni trafik cezaları listesi yayınlandı. Alkollü ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezaları arttırıldı. Ayrıca yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek, çakar lamba kullanımı ve hız limitlerine uymama cezaları da yükseltildi. İşte 2024 yılı trafik cezaları listesi ve oranları...

2024 Yılı Trafik Cezaları ve Oranları Belli Oldu
02.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 16:33
Abone Ol

Emniyet Genel Müdürlüğü, sürücülerin ve diğer canlıların hayatlarını korumak amacıyla trafik cezası uygulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2024 yılı için de yeni trafik cezalarının oranları belli oldu. 2024 yılı radar cezaları, kırmızı ışık ihlali cezaları ve daha fazlası haberimizde. İşte 2024 yılı trafik cezaları listesi…

Kırmızı ışık cezası ne kadar? Radar cezaları sınırları neler? İşte 2024 yılı trafik cezaları ve oranları!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni trafik cezaları listesi yayınlandı. Alkollü ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezaları büyük oranda arttırıldı. Ayrıca yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek, çakar lamba kullanımı ve hız limitlerine uymama cezaları da arttırıldı. İşte 2024 yılı trafik cezaları listesi:

Alkollü araç kullanma cezası (ilk yakalanma) 6.440 TL

Alkollü araç kullanma cezası (ikinci yakalanma) 8.075 TL

Alkollü araç kullanma cezası (üçüncü yakalanma) 12.978 TL

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 12.978 TL

Emniyet kemeri takmama cezası 691 TL

Emniyet şeridini ihlal etme cezası 6.440 TL

Şerit izleme-değiştirme kurallarına uymama (makas atmak) 1.507 TL

Takip mesafesine uymama cezası 691 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma cezası 691 TL

Uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL

Yasak yerde sollama yapma cezası 1.507 TL

Hız sınırını %10-30 oranlarına kadar aşma 1.507 TL

Hız sınırını %30-%50'ye kadar aşma 3.136 TL

Hız sınırını %50 oranından fazla aşma 6.440 TL

Kırmızı ışık ihlali cezası 1.507 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 1.507 TL

Sahte plaka kullanım cezası 32.171 TL

Plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler 2.648 TL

Uyuşturucu/uyarıcı maddelerin ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla testi kabul etmemek 18.453 TL

Aracı plakasız kullanma 8.167 TL

Çakar ya da siren kullanma cezası 6.440 TL

Trafiğe açık alanda drift yapma cezası 32.234 TL

Engelli için ayrılan yere park etme cezası 1.383 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanma 1.507 TL

Yayalara geçiş hakkı vermemek 3.136 TL

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yeni yıl zammı geldi: İşte yeni fiyatlar!

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaşım, 3.Sayfa, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2024 Yılı Trafik Cezaları ve Oranları Belli Oldu - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:29:45. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 Yılı Trafik Cezaları ve Oranları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement