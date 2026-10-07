2026 Nobel Kimya Ödülü, Kagan ve Soai'ye asimetrik organik sentezdeki keşifle verildi - Son Dakika
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2026 Nobel Kimya Ödülü, Kagan ve Soai'ye asimetrik organik sentezdeki keşifle verildi

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2026 Nobel Kimya Ödülü, asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi nedeniyle Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verildi. Ödülü Henri B. Kagan ve Kenso Soai aldı.

2026 Nobel Kimya Ödülü, "Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" dolayısıyla Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verildi.

Kaynak: İHA
TeknolojiSon Dakika

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