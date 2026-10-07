2026 Nobel Kimya Ödülü, Kagan ve Soai'ye asimetrik organik sentezdeki keşifle verildi

2026 Nobel Kimya Ödülü, Kagan ve Soai'ye asimetrik organik sentezdeki keşifle verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Nobel Kimya Ödülü, asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi nedeniyle Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verildi. Ödülü Henri B. Kagan ve Kenso Soai aldı.
2026 Nobel Kimya Ödülü, "Asimetrik organik sentezde doğrusal olmayan etkilerin ve otokatalizin keşfi" dolayısıyla Henri B. Kagan ve Kenso Soai'ye verildi.
Kaynak: İHA
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