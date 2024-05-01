25.000-75.000 TL Arasında Alınabilecek En Mantıklı Android Telefonlar - Son Dakika
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Teknoloji

25.000-75.000 TL Arasında Alınabilecek En Mantıklı Android Telefonlar

25.000-75.000 TL Arasında Alınabilecek En Mantıklı Android Telefonlar

Günümüzde piyasada alabileceğiniz en mantıklı Android telefonları bir araya topladık. İşte 25.000-75.000 TL arasında alınabilecek en mantıklı telefonlar. Xiaomi 14 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Samsung Galaxy S23 ve daha fazlası. Videoda detaylı incelemeler ve uygun fiyatlı telefonlar için liste bulunuyor.

01.05.2024 23:10
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Günümüzde piyasada alabileceğiniz en mantıklı Android telefonları bir araya topladık. İşte 25.000-75.000 TL arasında alınabilecek en mantıklı telefonlar.

25 ila 75 bin TL arasında alınabilecek en mantıklı telefonlar

Akıllı telefon pazarında en mantıklı seçenekleri arayanlar için yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda, 25.000 lira ile 75.000 lira arasında değişen fiyatlarla piyasada bulabileceğiniz en akıllı telefonları inceliyoruz.

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Xiaomi 14 Ultra modeliyle başlayalım; bu telefon, piyasada bulunan en iyi amiral gemisi modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Telefon, 1 inç'lik büyük bir sensör, kutudan çıkan 90 watt'lık şarj adaptörü ve 16 GB RAM ile 512 GB depolama kapasitesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca, Android ekosistemindeki en güçlü işlemcilerden birine sahip olan bu model, teknoloji severler için gerçek bir cazibe merkezi.

İkinci olarak Honor Magic 6 Pro modeline değinelim. Bu telefon, 80 watt hızlı şarj desteği ve 100 kata kadar dijital zoom yapabilme yeteneği ile özellikle kamera performansı arayan kullanıcılar için ideal. Honor Magic 6 Pro, ayrıca kutusundan Android 14 ve Magic OS 8 ile çıkıyor ve mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Ek olarak, bu modelde 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor, bu da onu güçlü bir multimedya ve oyun telefonu yapıyor.

Samsung'un Galaxy S23 modeli de listemizde yer alıyor. Dinamik AMOLED ekranı ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile bu telefon, hem görsel kalite hem de işlemci performansı açısından kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. S23, 6.1 inç ekran boyutu ile hem kompakt hem de kullanışlı bir yapı sunarken, IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık özelliğine de sahip.

Eğer bütçeniz daha kısıtlı ise, Poco X6 Pro veya Samsung Galaxy S23 FE gibi modeller size uygun olabilir. Bu telefonlar, yüksek performansı daha uygun fiyatlarla sunarak herkesin bütçesine hitap etmeyi başarıyor. Videonun sonunda sizler için uygun fiyatlı telefonlar hakkında bir liste de hazırladık. İncelemelerimizi dikkate alarak bütçenize ve ihtiyaçlarınıza en uygun telefonu seçebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve daha fazla içerik için yorum yapmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji 25.000-75.000 TL Arasında Alınabilecek En Mantıklı Android Telefonlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: 25.000-75.000 TL Arasında Alınabilecek En Mantıklı Android Telefonlar - Son Dakika
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