3 bin kilometrelik testi geçen E-ZPT\'den 3 araç daha Kara Kuvvetlerine teslim edildi

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT'den 3 adet daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Proje kapsamında toplam 50 aracın envantere alınması planlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT'nin teslimatları devam ediyor. Zorlu saha testlerini başarıyla tamamlayan 3 E-ZPT daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındı. M113 serisi zırhlı personel taşıyıcılarının modernize edilmesiyle geliştirilen E-ZPT ile mevcut araçların hizmet ömürleri uzatılırken, güç gruplarında yurt dışına bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. MKE, zırhlı personel taşıyıcılarının yanı sıra farklı modellerdeki zırhlı araçları ve arazi araçlarını da yüzde 100 elektrikli tahrik sistemiyle donatabiliyor. Bu dönüşüm, yeni araç tedarik ihtiyacının ve bakım maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

3 bin kilometrelik dayanıklılık testini geçti

Muharebe sahasında karşılaşılabilecek senaryoların simüle edildiği testlere tabi tutulan E-ZPT, kalifikasyon sürecinde bin 600 kilometresi arazi, 800 kilometresi asfalt ve 600 kilometresi stabilize olmak üzere toplam 3 bin kilometrelik dayanıklılık testini başarıyla tamamladı. Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim ve hendek geçiş testlerinden de geçen araç, aşırı sıcak ve soğuk hava şartlarında test edildi. E-ZPT, sürücü, komutan, nişancı ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 7 personel taşıyabiliyor.

Jeneratör desteğiyle 650 kilometre menzile ulaşıyor

Dahili batarya paketiyle 150 kilometre, jeneratör beslemesiyle 650 kilometre menzile ulaşabilen E-ZPT, sıfırdan saatte 50 kilometre hıza 8 saniyede çıkabiliyor. Aracın bataryası, hızlı şarjla yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa 1,5 saatte getirilebiliyor. Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemi sayesinde daha düşük akustik ve termal iz bırakan E-ZPT, farklı tiplerdeki faydalı yüklerle uyumlu çalışabiliyor. Tam yüklü ağırlığı yaklaşık 15 tona ulaşan ve 2,5 ton faydalı yük taşıyabilen araçta 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi de bulunuyor.