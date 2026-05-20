3. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı Protokolü İmzalandı

20.05.2026 19:36
Konya'da 16-17 Haziran'da düzenlenecek fuar için işbirliği protokolü imzalandı, öğrenciler iş bulacak.

Konya Valiliği koordinasyonunda, Konya Sanayi Odası öncülüğünde 16-17 Haziran'da gerçekleştirilecek 3. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı için işbirliği protokolü imzalandı.

Konya Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Konya Valiliği koordinasyonunda, Konya Sanayi Odası öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek fuar için imzalar atıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek fuara Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yapacak.

Fuarda yaklaşık 100 çadırda sanayiciler ile kurum ve kuruluşlar "geleceksende" uygulaması üzerinden önceden eşleştirilen öğrencilerle buluşacak.

İmza töreninde konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı'nın iş dünyasının istihdamına katkı sunduğunu, öğrencilerin de iş olanaklarına önemli bir zemin hazırladığını belirtti.

Akın, "Mesleki eğitimde öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerimizin son sınıfta yapacakları stajlarında kendilerine rehberlik etmek, firmalarla bağlantı kurabilmelerine vesile olmak ve diğer yandan mezuniyete hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimizin istihdam bağlantılarına zemin hazırlamak üzere firmalarımızla öğrencilerimizi bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bu protokol ile hem iş dünyamızın ihtiyacına yönelik insan kaynağına katkı sağlamayı hem de mezun olan öğrencilerimize güçlü kariyer fırsatları sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi de protokolün Konya için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 20:01:56. #7.12#
