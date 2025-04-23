3D Hologram Teknolojisi Geliştirildi

BİLİM insanlarının, dünyanın ilk etkileşimli 3D hologramını gerçekleştirdiği bildirildi.

Navarra Üniversitesi'nden (UPNA) Bilim insanları, kullanıcıların havada asılı duran üç boyutlu görüntülerle fiziksel olarak etkileşime girmesine olanak tanıyan devrim niteliğinde bir holografik sistem geliştirdi. Bu yenilikçi teknoloji, elastik malzemeler ve gerçek zamanlı görüntü düzeltme kullanarak, hologramların dokunulmasını, manipüle edilmesini ve yeniden konumlandırılmasını mümkün kılıyor.

Araştırma, UPNA bünyesindeki Akıllı Şehirler Enstitüsü'nden Dr. Elodie Bouzbib, Iosune Sarasate, Unai Fernandez, Manuel Lopez-Amo, Ivan Fernandez, Inigo Ezcurdia ve Asier Marzo'nun ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Geliştirilen cihaz, klasik hologramların ötesine geçerek kullanıcıların özel bir gözlük takmasına gerek kalmadan 3 boyutlu grafiklerle doğrudan ve sezgisel şekilde etkileşime girmesini sağlıyor. Dr. Bouzbib, filmlerde sıkça rastlanan hologramların aslında hacimsel gösterimler olduğunu belirterek, "Bunlar havada beliren ve farklı açılardan izlenebilen grafiklerdir. Gerçek 3 boyutlu grafikler olarak adlandırılırlar ve özellikle kullanıcıyla doğal bir etkileşime izin verdikleri için oldukça ilgi çekicidirler" dedi.

Bouzbib, bu tür teknolojilerin 'gel ve etkileşime gir' yaklaşımını desteklediğini ve kullanıcıların yalnızca cihazın yanına gelerek etkileşime başlayabildiğini ifade etti. UPNA ekibinin geliştirdiği bu sistemin, sanal ve fiziksel dünya arasındaki sınırları daha da bulanıklaştırarak gelecekte eğitimden sağlığa, mühendislikten eğlenceye kadar pek çok alanda yenilik yaratabilecek potansiyele sahip olduğu kaydedildi.