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3M'nin Güneş Enerjili Kulaklığı CES 2024 Fuarında Tanıtıldı - Son Dakika
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3M'nin Güneş Enerjili Kulaklığı CES 2024 Fuarında Tanıtıldı

ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen CES 2024 fuarında 3M'nin kendi kendini şarj eden güneş enerjili kulaklığı tanıtıldı. 3M PELTOR WS ALERT XPV, güneş pili teknolojisi sayesinde sürekli enerji üretebiliyor ve çevreci tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen kulaklık, aşırı gürültülü ortamlarda çalışanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ürünün fiyatı 600 dolar olarak belirlendi ve mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

3M\'nin Güneş Enerjili Kulaklığı CES 2024 Fuarında Tanıtıldı
11.01.2024 - 00:29,  Güncelleme: 00:34
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ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen CES 2024 fuarında birbirinden farklı ve dikkat çeken teknolojik gelişmeler karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de kendi kendini şarj eden 3M kulaklığı oluyor. Peki, bu kulaklık nasıl kendi kendini şarj ediyor? İşte detaylar!

3M, güneş enerjili kulaklığını tanıttı!

CES 2024 teknoloji fuarında dikkat çeken birçok ürün yer alıyor. Bunlardan biri de 3M'nin dünyanın ilk kendi kendini şarj eden kulaklığı oluyor. Fuar kapsamında tanıtılan 3M PELTOR WS ALERT XPV, çevreci tasarımıyla ilgi çekiyor.

3M'nin <a class='keyword-sd' href='/gunes/' title='Güneş'>Güneş</a> Enerjili Kulaklığı CES 2024 Fuarında Tanıtıldı

Söz konusu kulaklık, güneş pili teknolojisi sayesinde iç ve dış mekan ışıklarını sürekli enerjiye dönüştüren patentli Powefoyle güneş pili teknolojisine sahip. Bu özel kulaklık, kullanıcılara şarj endişesi olmadan üretken kalma ve iletişim kurma imkanı sağlıyor.

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Ayrıca cihazın üretiminde de kısmen geri dönüştürülmüş plastik ve elektronik malzemeler kullanıldı. Bunun yanı sıra güneş pilinin üretimi tamamen güneş enerjisiyle çalışan bir tesis tarafından gerçekleştiriliyor.

Öte yandan bu kulaklık, aşırı gürültülü ortamlarda çalışanlar için de tasarlanmasıyla öne çıkıyor. Bluetooth özelliğine sahip olması bakımından da cihazlara kolay bir şekilde bağlanıyor. Ek olarak 3M PELTOR WS ALERT XPV, dahili mikrofonuyla gürültüyü engelliyor.

3M'nin Güneş Enerjili Kulaklığı CES 2024 Fuarında Tanıtıldı

3M, yenilikçi teknolojiyi ilerleyen zamanlarda geleneksel piller yerine daha geniş bir yelpazeye katmayı planlıyor. Ayrıca güneş enerjili kulaklığın fiyatı da 600 dolar olarak belirlendi. Ürünün mart ayında piyasaya sürülmesi de beklentiler arasında.

Peki, siz 3M güneş enerjili kulaklık hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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