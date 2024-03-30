A101\'den iPhone 14 Plus ve Galaxy Z Fold 3 İçin Fiyat Açıklandı

Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, son dönemlerde elektronik ürünler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda elektrikli araç getiren A101, şimdi ise iPhone 14 Plus ve Samsung Galaxy Z Fold 3 satıyor. Peki bu telefonların fiyatları ne kadar? İşte A101 iPhone 14 Plus ve Galaxy Z Fold 3 fiyatı..
A101 iPhone 14 Plus ve Galaxy Z Fold 3 fiyatı ne kadar?
A101, son dönemlerde artan talepler doğrultusunda ve aynı zamanda müşteri çekme amacıyla neredeyse her hafta akıllı telefon satıyor. Özellikle iPhone modelleri ile dikkat çekmeyi başaran market zinciri, şimdi yine iPhone satıyor. Buna katlanabilir telefon da eşlik ediyor.
A101 tarafından paylaşılan 28 Mart kataloğuna baktığımızda iPhone 14 Plus 512 GB modelinin 59 bin 999 TL'ye satıldığını görüyoruz. A15 Bionic işlemcisinden güç alan bu telefon, 6.7 inç Super Retina XDR OLED ekrana sahip. 4323 mAh'lik bataryadan güç çeken cihaz, ön tarafında 12 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafındaysa 12 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
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Diğer telefonun ise 2021'de piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Fold 3 olduğunu görüyoruz. 32 bin 499 TL fiyat etiketine sahip olan cihaz, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Peki telefonun özellikleri neler?
Fiyatı ile dikkat çeken Samsung Galaxy Z Fold 3 modeli, sırasıyla 7.6 inç ve 6.2 inç boyutlarında iki Dynamic AMOLED ekrana sahip. Her iki ekran da 120 Hz yenileme hızı ile destekleniyor. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alan cihaz, 16 Megapiksel + 10 Megapiksel şeklinde iki tane ön kameraya sahip. Arka kasada ise 12 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel Ultra geniş açılı kamera + 12 Megapiksel telefoto lens yer alıyor.
Bunlar dışında uygun fiyatlı bir Android model de göze çarpıyor. Samsung Galaxy A04 adlı 2022'de piyasaya sürülen bu model, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Fiyatı ise 5 bin 699 TL olarak belirlendi.
6.5 inç boyutunda HD+ çözünürlüklü LCD ekranla gelen Samsung Galaxy A04, Exynos 850 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca 5 Megapiksel özçekim kamerasına yer veriyor. Arka tarafındaysa 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor.
A101 tarafından satılan akıllı telefonlar ve fiyatları şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101'in sattığı telefonların fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › A101'den iPhone 14 Plus ve Galaxy Z Fold 3 İçin Fiyat Açıklandı - Son Dakika Bayraktar TB3, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ile gerçekleştirdiği 25. uçuşunda 6 saat boyunca havada kalarak toplam 196 saatlik uçuş süresine ulaştı. Bugün ise 26. uçuş testinde 27 saat 19 dakika havada kalarak 4.600 km mesafe kat etti. Google Şifre Yöneticisi, son güncelleme ile birlikte telefonunuzda bulunan şifreleri direkt olarak kendi veri tabanına geçirebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcı deneyiminde iyileşme bekleniyor ve uygulamanın rakiplerine oranla daha tercih edilir hale gelmesi bekleniyor. Google Şifre Yöneticisi, ücretsiz ve Google ekosistemine tam uyumlu olduğu için Android kullanıcıları için en uygun çözüm olarak görünüyor. Şifre entegre etme özelliği masaüstü cihazlarda da stabil çalışıyor. Bu güncelleme ile birlikte Google'ın şifre yönetimi uygulamaları arasındaki rekabette öne geçmesi bekleniyor. Avrupa'da 2024 yılının Şubat ayında en çok satılan sıfır otomobiller listesi açıklandı. Dacia Sandero, Tesla Model Y ve Volkswagen Golf gibi modeller listenin başında yer aldı. Avrupa'da Dacia'nın büyük bir atılım yaptığı görüldü. Volkswagen ise en çok satılan marka oldu. Popüler video konferans uygulaması Zoom, son çeyrekteki karlılığını beklentilerin üzerinde artırarak %10 oranında bir değer artışı yaşadı. Şirket, kendi hisselerinin 1.5 milyar dolarlık bir kısmını satın alarak başka bir kuruluş tarafından satın alınacağına dair öngörüleri çürüttü. Zoom, çağrı merkezi ve yapay zekalı sohbet asistanları gibi yeni projelere imza atarak büyümeye devam edeceğini açıkladı. Analistler, şirketin çağrı merkezlerinin 2025 yılına kadar büyümeye devam edeceğini ve yapay zeka asistanlarının gelişimiyle hisselerde artış olabileceğini belirtti. Önümüzdeki yıl için Zoom'un tahmin edilen ciro miktarı ise 4.6 milyar dolar olarak belirlendi. Sennheiser, son kablosuz kulaklık serisi olan Momentum True Wireless 4'ü resmi olarak duyurdu. Yeni model, önceki versiyonuna kıyasla bir dizi önemli iyileştirmeye sahip. Ses performansı açısından yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunan aptX Lossless ve aptX Adaptive gibi kodeklerle kayıpsız ses desteği sağlıyor. Bağlantı özellikleri açısından Bluetooth 5.4 kullanılarak daha sağlam ve güvenilir bir bağlantı sunuluyor. Pil ömrü ise tek bir şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunarken, şarj kutusu ile bu süre 24 saate kadar uzatılabiliyor. Diğer özellikler arasında Şeffaf Mod, Smart Control uygulaması, IPX4 su direnci ve dokunmatik kontroller bulunuyor. E-spor dünyasının büyümesiyle birlikte profesyonel turnuvalar da popüler hale gelirken, NVIDIA'nın yaşadığı teknik sorun PGL'nin düzenlediği Counter-Strike 2 turnuvasında eleştirilere neden oldu. Virtus Pro'nun oyuncusu James'in bilgisayarının çökmesi sonucunda takım turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. PGL, sorunu çözebilmek için NVIDIA ile çalıştıklarını belirtti. Üçüncü taraf kılıf üreticileri tarafından sızdırılan tasarım detaylarına göre iPhone 16'nın dikey kamera stiline sahip olacağı ortaya çıktı. Sonny Dickson tarafından paylaşılan kılıf fotoğraflarında, daha büyük bir kamera kısmı olduğu görülüyor. Apple'ın bu tasarıma geri döneceği söyleniyor. Ayrıca, iPhone 16 Pro modelinde yeni düğmelerin yer alacağı ve Yakalama Düğmesi'nin sadece kamera işlevleriyle sınırlı olabileceği belirtiliyor. Google, Android 15'in geliştirici ön izlemesini paylaştı ve Realme'nin hangi modellerin bu güncellemeyi alacağı açıklandı. Android 15, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğine odaklanarak önemli özellikler sunacak. Realme'nin beta testlerine ne zaman başlayacağı henüz kesin değil, ancak temmuz ayında Android 15 çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. 2023 yılında Türkiye'de dijital ödeme sistemleri ve kart kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, kartlı ödemelerin toplam hacmi 8,2 trilyon TL'ye yükseldi. Temassız ödeme sistemi pandemi sonrası dönemde de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin tutarı ise 2,4 trilyon TL'ye ulaştı. Kart sayılarında da artış yaşandı ve kredi kartı sayısı yüzde 18, banka kartı sayısı yüzde 12, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 26 arttı. Temassız ödeme yöntemi ise toplam ödemelerin yüzde 27'sini oluşturdu. Mağaza içi ödemelerin yüzde 37'si temaslı yöntemlerle gerçekleşirken, internet ve mobil ödemelerin payı yüzde 36 oldu. İzmir'de İZBAN'da teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Hilal İstasyonu'nda trenlerden inen İzmirliler, raylar üzerinde yürüyerek metro istasyonuna ulaşmaya çalıştı. O anlar ise kameralara yansıdı. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile havalanan milli SİHA, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe kat etti. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı.
ÜrünFiyatı Apple iPhone 14 Plus 512 GB Cep Telefonu59 bin 999 TLSamsung Galaxy Z Fold 3 12 GB RAM + 256 GB Katlanabilir Cep Telefonu32 bin 499 TLSamsung Galaxy A04 4 GB RAM + 128 GB Cep Telefonu5 bin 699 TL
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? A101'in sattığı telefonların fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › A101'den iPhone 14 Plus ve Galaxy Z Fold 3 İçin Fiyat Açıklandı - Son Dakika
Bayraktar TB3, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 elektro-optik keşif ve hedefleme sistemi ile gerçekleştirdiği 25. uçuşunda 6 saat boyunca havada kalarak toplam 196 saatlik uçuş süresine ulaştı. Bugün ise 26. uçuş testinde 27 saat 19 dakika havada kalarak 4.600 km mesafe kat etti.
Google Şifre Yöneticisi, son güncelleme ile birlikte telefonunuzda bulunan şifreleri direkt olarak kendi veri tabanına geçirebilecek. Bu özellik sayesinde kullanıcı deneyiminde iyileşme bekleniyor ve uygulamanın rakiplerine oranla daha tercih edilir hale gelmesi bekleniyor. Google Şifre Yöneticisi, ücretsiz ve Google ekosistemine tam uyumlu olduğu için Android kullanıcıları için en uygun çözüm olarak görünüyor. Şifre entegre etme özelliği masaüstü cihazlarda da stabil çalışıyor. Bu güncelleme ile birlikte Google'ın şifre yönetimi uygulamaları arasındaki rekabette öne geçmesi bekleniyor.
Avrupa'da 2024 yılının Şubat ayında en çok satılan sıfır otomobiller listesi açıklandı. Dacia Sandero, Tesla Model Y ve Volkswagen Golf gibi modeller listenin başında yer aldı. Avrupa'da Dacia'nın büyük bir atılım yaptığı görüldü. Volkswagen ise en çok satılan marka oldu.
Popüler video konferans uygulaması Zoom, son çeyrekteki karlılığını beklentilerin üzerinde artırarak %10 oranında bir değer artışı yaşadı. Şirket, kendi hisselerinin 1.5 milyar dolarlık bir kısmını satın alarak başka bir kuruluş tarafından satın alınacağına dair öngörüleri çürüttü. Zoom, çağrı merkezi ve yapay zekalı sohbet asistanları gibi yeni projelere imza atarak büyümeye devam edeceğini açıkladı. Analistler, şirketin çağrı merkezlerinin 2025 yılına kadar büyümeye devam edeceğini ve yapay zeka asistanlarının gelişimiyle hisselerde artış olabileceğini belirtti. Önümüzdeki yıl için Zoom'un tahmin edilen ciro miktarı ise 4.6 milyar dolar olarak belirlendi.
Sennheiser, son kablosuz kulaklık serisi olan Momentum True Wireless 4'ü resmi olarak duyurdu. Yeni model, önceki versiyonuna kıyasla bir dizi önemli iyileştirmeye sahip. Ses performansı açısından yüksek çözünürlüklü ses deneyimi sunan aptX Lossless ve aptX Adaptive gibi kodeklerle kayıpsız ses desteği sağlıyor. Bağlantı özellikleri açısından Bluetooth 5.4 kullanılarak daha sağlam ve güvenilir bir bağlantı sunuluyor. Pil ömrü ise tek bir şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunarken, şarj kutusu ile bu süre 24 saate kadar uzatılabiliyor. Diğer özellikler arasında Şeffaf Mod, Smart Control uygulaması, IPX4 su direnci ve dokunmatik kontroller bulunuyor.
E-spor dünyasının büyümesiyle birlikte profesyonel turnuvalar da popüler hale gelirken, NVIDIA'nın yaşadığı teknik sorun PGL'nin düzenlediği Counter-Strike 2 turnuvasında eleştirilere neden oldu. Virtus Pro'nun oyuncusu James'in bilgisayarının çökmesi sonucunda takım turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. PGL, sorunu çözebilmek için NVIDIA ile çalıştıklarını belirtti.
Üçüncü taraf kılıf üreticileri tarafından sızdırılan tasarım detaylarına göre iPhone 16'nın dikey kamera stiline sahip olacağı ortaya çıktı. Sonny Dickson tarafından paylaşılan kılıf fotoğraflarında, daha büyük bir kamera kısmı olduğu görülüyor. Apple'ın bu tasarıma geri döneceği söyleniyor. Ayrıca, iPhone 16 Pro modelinde yeni düğmelerin yer alacağı ve Yakalama Düğmesi'nin sadece kamera işlevleriyle sınırlı olabileceği belirtiliyor.
Google, Android 15'in geliştirici ön izlemesini paylaştı ve Realme'nin hangi modellerin bu güncellemeyi alacağı açıklandı. Android 15, kişisel gizlilik ve kullanıcı güvenliğine odaklanarak önemli özellikler sunacak. Realme'nin beta testlerine ne zaman başlayacağı henüz kesin değil, ancak temmuz ayında Android 15 çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.
2023 yılında Türkiye'de dijital ödeme sistemleri ve kart kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, kartlı ödemelerin toplam hacmi 8,2 trilyon TL'ye yükseldi. Temassız ödeme sistemi pandemi sonrası dönemde de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin tutarı ise 2,4 trilyon TL'ye ulaştı. Kart sayılarında da artış yaşandı ve kredi kartı sayısı yüzde 18, banka kartı sayısı yüzde 12, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 26 arttı. Temassız ödeme yöntemi ise toplam ödemelerin yüzde 27'sini oluşturdu. Mağaza içi ödemelerin yüzde 37'si temaslı yöntemlerle gerçekleşirken, internet ve mobil ödemelerin payı yüzde 36 oldu.
İzmir'de İZBAN'da teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Hilal İstasyonu'nda trenlerden inen İzmirliler, raylar üzerinde yürüyerek metro istasyonuna ulaşmaya çalıştı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 27 saat havada kaldığı 26. test uçuşunu da başarıyla tamamladı. Yerli elektro-optik sistem ASELFLIR-500 ile havalanan milli SİHA, 27 saatlik uçuşu sırasında gökyüzünde toplam 4 bin 600 kilometre mesafe kat etti. Bayraktar TB3 SİHA bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 224 saat havada kaldı.
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