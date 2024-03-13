Son birkaç aydır Amerika Birleşik Devletleri ve TikTok'un arası pek de iyi sayılmaz. Fakat son gelişmeyle birlikte aradaki ip kopacak gibi görünüyor. Öyle ki ABD Kongresi, TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısını onayladı.
ABD Kongresi, TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısını onayladı
ABD, Çin merkezli ByteDance'a ait olan TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair bir endişe duyuyor. Bu sebepten ötürü Kongre, uygulamayı yasaklatabilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor, üstelik Başkan Joe Biden da bu tasarıyı imzalayacağını söylüyordu. Bugün, beklenen oldu.
Temsilciler Meclisi, Amerikalıları Yabancı Düşmanların Kontrollü Uygulamaların Koruma Yasası doğrultusunda TikTok'u yasaklamak için ilgili yasa tasarısını oyladı. 435 meclis üyesinden 65'i hayır oyu kullandı. Sadece 290 kişinin kabul etmesinin yeterli olacağı bu yasa tasarısı için 352 kişi evet oyu verdi.
TikTok'tan Instagram'a rakip uygulama!
Yasa tasarısı, Meclis tarafından onay aldı ancak bu süreç henüz tamamlanmadı. Şimdi gözler, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin diğer kanadı olan Senato'ya çevrildi. Bilmeyenler için Senato, Temsilciler Meclisi ile birlikte iki yasama organından biridir.
Eğer Senato da bu tasarıyı onaylarsa, süreç son aşamaya ulaşacak ve nihai kararı Başkan Joe Biden verecek. Bu noktada Biden'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada söz kendisine geldiğinde bu yasayı imzalayacağını söylediğini belirtelim.
Biden, yasa tasarısını onaylarsa ne olacak?
TikTok'un yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısı Biden tarafından da imzalanırsa, sosyal medya platformu, uygulama mağazalarından yani App Store ve Play Store üzerinden kaldırılacak. Uygulamayı daha önceden indirenler için ne olacağı ise bilinmiyor. Bu noktada tahminler, kullanıcılar için bir daha güncelleme yayınlanmayacağı yönünde.
TikTok, yasaklanmadan kurtulabilir mi?
Yasa tasarısının detaylarına göre TikTok, ABD'de yasaklanmadan kurtulabilir. Bunun için tek bir yol var: Uygulamanın sahibi ByteDance'in TikTok'u 6 aylık bir süre içerisinde ABD'li bir şirkete satması. Ancak çeşitli kaynaklar, şirketin böyle bir planı olmadığını öne sürüyor. Bu, Çinli firma için ciddi bir karar.
Zira TikTok'un ABD'de yaşayan yüz milyonlarca kullanıcısı var. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.
ABD halkı, TikTok yasağı için ne diyor?
Peki ABD'li kullanıcılar, TikTok'un yasaklanması hakkında ne düşünüyor? Aktarılan bilgilere göre insanlar, bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kimisi bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyorken, önemli bir kısım ise bunu destekliyor.
ABD'nin TikTok'a sahip olmaya çalıştığı iddia ediliyor
Bildiğiniz üzere TikTok, şu anda dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi. Her gün yüz milyonlarca kişinin giriş yaptığı uygulama, aynı zamanda önemli bir para kaynağı. Bu sebepten ötürü çeşitli kesimler, ABD'nin bu hamle ile TikTok'a sahip olmaya çalıştığını öne sürüyor. Tabii ByteDance, uygulamayı satma kararı almadığı sürece bu gerçekleşmeyecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Senato, TikTok'u yasaklayabilecek yasa tasarısını onaylar mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › ABD Kongresi TikTok için yasak getirebilecek yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
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