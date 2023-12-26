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ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sistemi - Son Dakika
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ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sistemi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Alman agrivoltaik şirketi Next2Sun ile işbirliği yaparak ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sistemi kuruluyor. Sistem, Vermont'ta 3,7 dönümlük bir alanda 69 dikey panele sahip olacak ve çift yüzlü güneş modülleri ile donatılacak. Sistemde, havuç, pancar ve safran gibi kök sebzeler yetiştirilebilecek. Sistemin güç üretimi ve elektrik kullanıcısı henüz açıklanmadı.

ABD\'nin ilk dikey agrivoltaik sistemi
26.12.2023 - 00:27,
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Aynı arazide birden fazla alanda üretime imkan tanıyan agrivoltaik tarım sistemi ile belirli bir toplak parçası üzerinde bir yandan fotovoltaik paneller elektrik üretiyor, diğer yandan panel aralarında ya da panellerin altında tarım için uygun alanlar oluşturuluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir sistem söz konusu. ABD sınırları içinde ilk kez dikey agrivoltaik sistemi kuruluyor. Peki nasıl?

ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sistemi

futureflow.life'da yer alan habere göre, Agrivoltaikler aslında Amerika Birleşik Devletleri için yeni değil. Ülkenin birçok yerinde üstü güneş paneli altı tarım arazisi olan yerler var. Ancak bunu dikey hale getirmek? İşte o yepyeni bir sistem. ABD'li güneş enerjisi geliştiricisi iSun, ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sistemini kurmak için Alman agrivoltaik şirketi Next2Sun ile birlikte çalışmaya başladı.

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Next2Sun, patentli dikey montaj sistemine çift yüzlü güneş panelleri kuruyor. Bu paneller yoğun olmayan saatlerde güç üretiyor ve tarım arazileri için ideal olduğu söyleniyor. Sistem halihazırda Almanya'daki çiftliklerde kullanılıyor.

ABD'nin ilk dikey agrivoltaik sisteminin inşaatı ise 2024 yılında başlayacak. Adres, Vermont. Sistem 3,7 dönümlük bir alan üzerinde oturacak ve 69 dikey panele sahip olacak. Panellerin her biri çift yüzlü güneş modülü ile donatılacak. Havuç ve pancar gibi kök sebzelerin yanında safran da güneş sıraları arasına ekilebilecek.

Şimdilik şirketler, sistemin ne kadar güç üreteceğini açıklamadı. Ayrıca burada üretilen temiz elektrikten kimin faydalanacağı ya da müşterinin kim olduğu da belli değil.

Kaynak: Shiftdelete
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