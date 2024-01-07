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Activision Blizzard, yaşlı çalışanlara karşı ayrımcılık iddiasıyla karşı karşıya - Son Dakika
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Activision Blizzard, yaşlı çalışanlara karşı ayrımcılık iddiasıyla karşı karşıya

Oyun devi Activision Blizzard, eski bir yöneticinin, şirket aleyhine yaşlı ve beyaz adamlara karşı önyargılı davranışlarla suçladığı bir ayrımcılık davası açmasıyla bir kez daha mercek altında. Şikayet, eski CEO Bobby Kotick tarafından yapıldığı iddia edilen ayrımcı açıklamaları tekrar gündeme getiriyor. Şirket, yaşlı çalışanlara karşı önyargılı olmakla suçlanıyor.

Activision Blizzard, yaşlı çalışanlara karşı ayrımcılık iddiasıyla karşı karşıya
07.01.2024 - 20:29,
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Oyun devi Activision Blizzard, eski bir yöneticinin, şirket aleyhine yaşlı ve beyaz adamlara karşı önyargılı davranışlarla suçladığı bir ayrımcılık davası açmasıyla bir kez daha mercek altında. Şikayet, eski CEO Bobby Kotick tarafından yapıldığı iddia edilen ayrımcı açıklamaları tekrar gündeme getiriyor.

Activision Blizzard, ayrımcılık iddiasıyla karşı karşıya: Şirket, yaşlı çalışanlara karşı önyargılı olmakla suçlanıyor

Activision Blizzard'da 2014 yılından, şirketin 2023 yeniden yapılanmasında işten çıkarılana kadar çalışan 57 yaşındaki beyaz bir erkek tarafından ortay atılan ayrımcılık iddiası, şirketi çalışanlar yerine kara öncelik vermekle suçluyor.

Activision Blizzard, yaşlı çalışanlara karşı ayrımcılık iddiasıyla karşı karşıya

Eski yönetici, Bobby Kotick'in bir konferansta Activision Blizzard'daki sorunun çok fazla yaşlı beyaz adamın varlığı olduğunu belirterek yaş ayrımcılığı yaptığını iddia ediyor.

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Şikayette ayrıca, Kotick'in yorumlarının ardından iki beyaz yöneticinin, en azından kısmen CEO'nun sözlerinden etkilenerek şirketten ayrıldığı iddia ediliyor. Davacı, Activision Blizzard'ın maliyet azaltıcı önlemler almak amacıyla daha yaşlı ve daha yüksek maaşlı yöneticilerin işine son verdiğini ve mali kazançları işgücünün refahının üzerinde tuttuğunu iddia ediyor.

Düşmanca çalışma ortamı ve ele alınmayan şikayetler

Şikayette bulunan yönetici, yukarıda bahsi geçen yöneticilerin ayrılmasından sonra pozisyon için tavsiye edilmesine rağmen bir terfi için atlandığını iddia ediyor.

Activision Blizzard, yaşlı çalışanlara karşı ayrımcılık iddiasıyla karşı karşıya

Ayrıca, daha sonra müdürü olan daha genç ve beyaz olmayan bir çalışanı düşmanca bir çalışma ortamı yaratmakla ve liyakate dayalı maaş artışını olumsuz etkilemekle suçluyor. Ayrımcı ve karalayıcı suçlamalarla ilgili olarak İK'ya yapılan şikayetlerin göz ardı edildiği ve çalışanın ciddiye alınmadığı iddia ediliyor.

Activision Blizzard'ın cevabı

Raporun ardından Activision Blizzard, GamesIndustry.biz ile temasa geçtiğinde eşit istihdam fırsatı politikasını dile getirdi. Şirket, 2021 yılında cinsiyet ayrımcılığına ilişkin bir davada önemli bir uzlaşmayı kabul etmesinin ardından, işyeri uygulamalarında devam eden zorlukların sinyalini vererek halihazırda artan bir inceleme altında bulunuyor.

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Şirketin bugüne kadar mercek altına alındığı dava konuları arasında cinsiyet ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı ve son olarak yaş ayrımcılığı bulunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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