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Activision, Call of Duty için anti-hile yazılımını güncelledi - Son Dakika
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Activision, Call of Duty için anti-hile yazılımını güncelledi

Son dönemlerde oyunlarda hile kullanımı oldukça yaygın hale geldi. Activision, Call of Duty serisi için hile kullanımını engellemek amacıyla anti-hile yazılımını güncellediğini duyurdu. Güncelleme ile aimhack gibi nişan almaya yardım eden yazılımların kullanımı engelleniyor. Hile tespit edilmesi durumunda oyun kapatılacak ve tekrarlayan hile kullanımı hesap işlemleriyle ilgili yaptırımlara neden olabilecek. Activision daha önce de hilecilere ceza vermek için Splat adlı bir özellik eklemişti.

Activision, Call of Duty için anti-hile yazılımını güncelledi
20.01.2024 - 10:31,  Güncelleme: 10:34
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Son dönemlerde oyunlarda hile kullanımı oldukça yaygın hale geldi. Öyle ki çevrim içi oyun oynayan oyunculara "Sizi en çok rahatsız eden şey nedir?" şeklinde bir soru yöneltsek, büyük bir olasılıkla çoğu kişi hile kullanımından şikayetçi olacaktır. Bunun için oyun firmaları hile önleme yazılımlarını düzenli olarak güncellese de sürekli ilerleyen teknolojiyle birlikte hileler de gelişiyor.

Hile kullanımının yaygın olduğu oyunlardan biri de Call of Duty serisi. Zira bu FPS oyunlarında her gün pek çok hileciyle karşılaşabilmek mümkün. Bunun için çalışmalar yürüten Activision, kısa süre önce hile kullananları üzecek bir güncellemeyi duyurdu.

Activision, Call of Duty için anti-hile yazılımını güncelledi

Activision, Call of Duty'nin resmi Twitter ya da yeni adıyla X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Ricochet adlı anti-hile yazılımını güncellediğini duyurdu. Bu güncelleme ile birlikte bilgisayar oyuncularının "aimhack" olarak bilinen nişan almaya yardım eden yazılımları kullanmasının engellenmesi hedefleniyor

??? #Warzone #MW3 #MW2#TeamRICOCHET: Our security detection systems now target players using tools to activate aim assist while using a mouse and keyboard. The Call of Duty application will close if detected.

Repeated use of these tools may lead to further account action.

— Call of Duty Updates (@CODUpdates) January 16, 2024

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre artık Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 ve Warzone'da hile tespit edilmesi durumunda oyun kapatılacak. Yani böylelikle hileciye can sıkmayan, basit bir uyarı verilmiş olacak.

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Hileci, bu basit uyarıyı dikkate almayıp yardımcı yazılımlar kullanmaya devam ederse, hesap ile ilgili daha fazla işlem yapılacak. Bu işlemlerin ne olacağı açıklanmadı fakat oyundan yasaklamanın söz konusu olacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra Activision, geçtiğimiz aylarda Ricochet yazılımına "Splat" adlı bir özellik eklemişti. Bu özellik sayesinde hile kullanan oyuncunun paraşütü açılmıyor ve zemine düşerek ölüyordu. Bu da basit bir cezalandırmaydı.

Activision, Call of Duty için anti-hile yazılımını güncelledi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Call of Duty oyunları için yeni anti-hile sistemini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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