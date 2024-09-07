Yüreğir Bilim Takımı TEKNOFEST'te! - Son Dakika
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Teknoloji

Yüreğir Bilim Takımı TEKNOFEST'te!

Yüreğir Bilim Takımı TEKNOFEST\'te!

Adana'da lise öğrencilerinden oluşan Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi Roket Takımı, 'Gökbörü' roketiyle TEKNOFEST'te dereceye girmeyi hedefliyor. Takım üyeleri, roketlerinin son hazırlıklarını yapıyor.

07.09.2024 11:16
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Adana'da lise öğrencilerinden oluşan Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi Roket Takımı, "Gökbörü" roketiyle TEKNOFEST'te dereceye girmeyi hedefliyor.

Yüreğir Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören farklı liselerden 8 öğrencinin katılımıyla yaklaşık 7 ay önce roket takımı oluşturuldu.

Takımın oluşturulmasının ardından öğrenciler danışman öğretmenlerinin gözetiminde roket tasarlamaya başladı.

Kısa sürede takım, hazırladıkları "Gökbörü" adını verdikleri roket projesiyle TEKNOFEST'te yarışmaya hak kazandı.

Aksaray'da 9-16 Eylül'de yapılacak finale katılacak olan takım üyeleri, "orta irtifa" ve "yüksek irtifa" kategorilerindeki roketlerinin gökyüzü ile buluşması için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın danışman öğretmeni Mehmet Ali Sebuktekin, AA muhabirine, 7 ay önce kurulan takımın Anadolu, meslek, fen lisesinde eğitim gören 8 öğrenciden oluştuğunu belirtti.

Öğrencilerin büyük bir özveriyle kısa sürede roket tasarladığını anlatan Sebuktekin, projelerinin TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Türkiye finaline kaldığını söyledi.

Roket projeleriyle 2- 6 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'ten derece beklediklerini belirten Sebuktekin, "Yarışmaya katılma amacımız birinci olmak. Asıl hedefimiz orada roketimizin havalandığını görebilmek. Göklere çıktığını ve ayrıldığını görmek bizim için birincilik aslında." diye konuştu.

"İlk üçe girip derece getirmek istiyoruz"

Adana Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Miray Yağcı da roketin birçok aşamasından sorumlu olduğunu belirtti.

Takım arkadaşları kısa sürede güzel bir proje yaptıklarını anlatan Yağcı, şöyle konuştu:

"Böyle bir projenin içinde olmak gerek benim gerekse takım arkadaşlarım için yeni bir şeydi. Hepimiz bu sene başladık bu işe. Neredeyse hiçbir şey bilmiyorduk. Yavaş yavaş öğrenerek ilerledik ve roketimizi son aşamasına getirmiş olduk. Hedefimiz Aksaray'daki atış alanına gitmek ve roketimizin atışını gerçekleştirmek. Kısmet olursa ilk üçe girip bir derece getirmek istiyoruz. Belki hayatında böyle bir şey deneyimleyemeyecek insanlar bile burada toplandı ve hep birlikte güzel bir iş çıkarttık."

"Devre kartlarından haberim bile yoktu"

Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ahmet Demir, roketin yazılım kısmında görev aldığını söyledi.

İlk kez böyle bir projede yer aldığını anlatan Demir, "Aileme destek olmak amacıyla tarlaya gidiyorum. Aynı zamanda rokete de yardım ediyorum. Takım arkadaşlarımla, hocamla beraber emek vererek bu roketi tasarladık. Gayet memnunuz roketimizden. Roketin uçuş bilgisayarı ve yazılım bölümüyle uğraşıyorum. Önceden bunlarla fazla alakalı değildim ama roketi tasarlayınca baya bilgi edindim. Mesela içindeki devre kartlarından haberim bile yoktu. Şimdi bu tür şeyleri öğrendim." diye konuştu.

Karşıyaka Endüstri Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Batuhan İncegöz de bu projeyle hayallerine yaklaştığını ve gelecekte uçak mühendisi olmak istediğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Yüreğir Bilim Takımı TEKNOFEST'te! - Son Dakika

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