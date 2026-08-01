Akçadağ'da Tarihi Değirmen Sürekliliğini Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akçadağ'da Tarihi Değirmen Sürekliliğini Koruyor

Akçadağ\'da Tarihi Değirmen Sürekliliğini Koruyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Günay, dededen kalma tarihi değirmeni elektrikle işletiyor, un ve bulgur ihtiyaçlarını karşılıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaklaşık bir asırdır hizmet veren tarihi değirmen, su gücüyle başlayan serüvenini mazotlu sistemin ardından elektrikle sürdürüyor. Dedelerinden kalan mesleği devam ettiren Kemal Günay geleneksel değirmenciliği ailesiyle birlikte yaşatıyor.

Akçadağ ilçesinde yaklaşık bir asırdır faaliyet gösteren tarihi değirmen değişen teknolojiye rağmen geleneksel üretim anlayışını koruyor. Geçmişte su gücüyle çalışan daha sonra mazotlu sistemle hizmet veren ve bugün elektrik enerjisiyle faaliyetini sürdüren değirmen, bölge halkının bulgur ve un ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

"Meslek dededen bize kaldı"

Aktepe Mahallesi'nde bulunan tarihi değirmeni işleten 62 yaşındaki Kemal Günay, değirmenciliğin dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kaldığını belirterek çocukluğundan bu yana aynı mesleği sürdürdüğünü söyledi. İşlettikleri değirmenin ilçede tek olduğunu kaydeden Günay, "Bu meslek dedemizden kaldı. Babamız yıllarca devam ettirdi şimdi de biz sürdürüyoruz. Akçadağ'ın çok sayıda köyünden vatandaşlar ürünlerini öğütmek için buraya geliyor. Eskiden burada su değirmeni vardı. Daha sonra mazotlu dinamolarla çalıştırıldı. Elektrik geldikten sonra sistemi elektrikli hale dönüştürdük" dedi

"Değirmencilik sezonu yaklaşık iki ay sürüyor"

Kayısı hasadının tamamlanmasının ardından yoğunluklarının daha da artmasını beklediklerini belirten Günay, vatandaşların kışlık hazırlıkları kapsamında en çok bulgur ve un öğütmek için değirmene geldiğini ifade ederek, "Değirmencilik sezonu yaklaşık iki ay sürüyor. Vatandaş bulgurunu kaynatıp getiriyor. Öğütme işlemi ürünün durumuna göre yaklaşık bir saat sürüyor. Ardından savurma, eleme ve torbalama işlemlerini yapıyoruz. Okullar açılmadan önce herkes kışlık ununu ve bulgurunu hazırlayıp götürüyor" ifadelerini kullandı.

"Kardeşim ve yeğenlerimle birlikte değirmeni işletiyoruz"

Mesleğin büyük tecrübe gerektirdiğini kaydeden Günay, "Bu işi bilmeyen birinin değirmeni çalıştırması mümkün değil. Değirmen taşlarının dişlenmesi gerekiyor. Makineyi çalıştırmak kadar taşı tanımak da önemli. Bu nedenle aile olarak çalışıyoruz. Kardeşim ve yeğenlerimle birlikte değirmeni işletiyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız vatandaşın ürününü en kaliteli şekilde işleyip teslim etmek"

İşin zorlu şartlar altında yapıldığını belirten Günay, sıcak hava ve tozlu ortamın kendilerini yıldırmadığını söyleyerek, "Bu mesleği yapıyorsak zorluklarına da katlanacağız. Amacımız vatandaşın ürününü en kaliteli şekilde işleyip teslim etmek" diye konuştu

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akçadağ'da Tarihi Değirmen Sürekliliğini Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Büyük hayal kırıklığı Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
10:42
Üç belediye başkanı bugün AK Parti’ye geçiyor
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
10:00
Herkes Cem Küçük’ün bu sözlerini paylaşıyor Kendisiyle çelişti
Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 11:37:52. #7.12#
SON DAKİKA: Akçadağ'da Tarihi Değirmen Sürekliliğini Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.