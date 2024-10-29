Akıllı Kuş Yuvası ile Kuşları Koruma Projesi - Son Dakika
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Teknoloji

Akıllı Kuş Yuvası ile Kuşları Koruma Projesi

Akıllı Kuş Yuvası ile Kuşları Koruma Projesi

Trabzon'da öğrenciler, yırtıcılardan kuşları korumak için yapay zeka destekli yuva geliştirdi.

29.10.2024 11:47
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Trabzon'da Vakfıkebir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, kuşları yırtıcı türlere karşı korumak amacıyla "Akıllı Kuş Yuvası" adlı proje geliştirdi.

Öğrenciler Zeynep Öztan ve Ceren Dilli, fen bilgisi öğretmeni Mahmut Tuğrul İlkbahar danışmanlığında, kuşları yuvalarında yırtıcı türlerden gelebilecek tehlikelere karşı korunmak maksadıyla bir süre önce başlattıkları projeyi tamamladı.

Ekip, sincap, tilki ve kedi gibi hayvanlardan gelebilecek zararları bertaraf etmek için kamera sistemi yerleştirdikleri kuş yuvası hazırladı. Sisteme, yapay zeka da kullanılarak yırtıcı hayvanların görüntüleri tanımlandı. Böylece, hayvanlar yaklaştığı zaman yuva girişine entegre edilmiş kapı sistemi otomatik olarak kapanıyor ve kuşların güvenliği sağlanıyor.

Danışman öğretmen Mahmut Tuğrul İlkbahar, AA muhabirine, çok yeni ve popüler olan yapay zekanın eğitime entegre edilmesi noktasında araştırmalar yaptıklarını söyledi.

İlkbahar, yapay zekanın çok geniş bir alan olduğunu belirterek, "Biz, yapay zekanın görüntü işleme özelliğini kullanarak bir problemi çözmeye çalıştık. Projemizin adını da 'Akıllı Kuş Yuvası' olarak ifade ettik. Dokumacı kuşunun tasarladığı mühendislik harikası bir yuvadan yola çıktık. Öğrencilerimiz de onlara öğrettiğimiz kodlama, yapay zekanın içeriği ve elimizdeki malzemelerle o bilgileri birleştirerek güzel bir proje ürünü ortaya çıkardılar." dedi.

Amaçlarının, nesli tükenme tehdidi altındaki türler arasında olduğu ifade edilen sarı kamışçın, toy, şah kartal, yakalı toy ile kelaynağı yırtıcılara karşı akıllı bir sistemle korumak olduğunu vurgulayan İlkbahar, "Yaptığımız sistem, yapay zeka destekli bir kamera ile görüntüyü işleyip yırtıcı hayvanları tanıyıp o hayvanlara karşı kapılarını kapatan bir kuş yuvası. Aynı zamanda kuşları tanıyan ve onlara yuvalarında güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlayan ortam hazırlıyoruz." diye konuştu.

İlkbahar, projeyi daha da geliştirerek Orman Genel Müdürlüğü ile çalışma yapmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Önemli olan hayvanı ve kuşu kamera görüntü sistemine tanıtmak, sonra bütün kuşlar için bu kullanılabilir." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK 2204 ve TEKNOFEST yarışmalarına katılmak istediklerini anlatan İlkbahar, milli teknoloji hamlesinin önemini öğrencileri ile sürekli konuştuklarını, bu noktada ne tür çalışmalar yapabileceklerini tartıştıklarını kaydetti.

İlkbahar, proje sayesinde öğrencilerin hem görüntü işlemeyi hem yapay zekayı hem blok tabanlı kodlamayı öğrendiğini sözlerine ekledi.

Ortaokul öğrencisi Zeynep Öztan da güvenli kuş yuvası yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Yapay zekayı günlük hayatımızda sürekli duyuyorduk ama tam olarak pratikte bilmiyorduk. Bu projeyle birlikte öğrenmiş ve yapmış olduk." dedi.

Ceren Dilli ise "Yuvaya, zarar verebilecek hayvanı gördüğünde ne yapması gerektiğini Micro bit kartımıza yükleyerek çalışmasını istedik. Böylelikle kuşun ölmesini, yumurtalarına zarar gelmesini ve hayvanın neslinin tükenmesini önlemiş oluyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Yapay Zeka, Vakfıkebir, Teknoloji, trabzon, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Akıllı Kuş Yuvası ile Kuşları Koruma Projesi - Son Dakika

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