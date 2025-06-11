Akkuyu NGS\'de Pompa Testleri Başarıyla Tamamlandı

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) kıyı pompa istasyonunda, teknik su besleme sistemi pompalarının elektrik motorlarının rölanti testi tamamlandı. Sistem, soğutma makinesi binalarına ve santral genel kompresör istasyonuna su temin edecek.

Uzmanlar, soğutma makineleri binalarını ve kıyı pompa istasyonu boru hatlarının montajını tamamladı. Devreye alma çalışmalarında, pompaların elektrik motorlarının rölanti testi yapıldı. Elektrik motorları çalıştırıldıktan sonra altı pompanın her biri performans ve sızdırmazlık testine tabi tutulacak. Elektrik motorlarının çalıştırılması ve kapsamlı test süreci, pompa istasyonu ekipmanının normal işletmeye alınması hazırlıklarının önemli bir aşamasını oluşturuyor.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akkuyu NGS sahasında ekipmanların devreye alınması sadece devreye alma çalışmalarının bir sonraki aşaması değil, güç ünitesinin işletmeye alınmasına yönelik de önemli bir adım. Deneyimli devreye alma uzmanları, tüm işlemlerin uygunluğunu ve sırasını dikkatle takip ediyor. Pompa ünitelerinin elektrik motorlarının test çalışması ve ardından yapılacak testler sonucunda, birinci güç ünitesinin kıyı pompa istasyonunun teknik sistemlerinin hazır olduğunu teyit etmiş olacağız" dedi.