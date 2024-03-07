Remedy Entertainment tarafından geliştirilip Epic Games'in yayıncısı olduğu Alan Wake 2 için 1.0.16.1 sürümlü güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte oyuncuların hoşuna gidecek bir değişiklik de yapıldı. Öyle ki oyunun minimum sistem gereksinimleri, daha da düşük özelliklere sahip bilgisayarlarda oynanabilecek şekilde düzenlendi. İşte yeni Alan Wake 2 sistem gereksinimleri…
Alan Wake 2 sistem gereksinimleri
2010 yılında çıkan ilk oyunun devamı niteliğindeki Alan Wake 2, bir psikolojik korku oyunu. Oynanış mekanikleriyle ve hikayesiyle oyuncular tarafından beğenilen yapım, ana karakter Alan Wake'in 13 yıldır dünyanın derinliklerinde tutsak olduğu bir hikayeyi takip ediyor.
Alan Wake 2'nin güncellenmiş minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda 1080p çözünürlükte 30 FPS oynayabilmek için NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı; Intel i5-7600K veya AMD eş değeri işlemci gerektiğini görüyoruz. Bununla beraber 90 GB SSD depolama ve Windows 10/11 (64-bit) işletim sistemi gereksinimi olduğunu da belirtmek gerekiyor.
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Yeni Alan Wake 2 sistem gereksinimleri şu şekilde;
Son Dakika › Teknoloji › Alan Wake 2 için yeni sistem gereksinimleri açıklandı - Son Dakika TÜBİTAK-1004 programı, 2024 yılında Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm başlığıyla tekrar açıldı. Bu çağrı kapsamında, araştırma üniversiteleri ve diğer kurumlar, 5 ana tema üzerine çözüm üretmek için çalışmalar yürütecekler. Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler geliştirilecek. Programın amacı, yüksek teknoloji platformları oluşturarak üniversitelerin geliştirdiği ürün ve teknolojileri özel sektöre transfer etmektir. Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gelecek Yüzyılda Türkiye' konulu panelde, savunma ve teknoloji alanında yapılan atılımlar ve hedeflenen çalışmalar anlatıldı. Panelde Sosyolog Hulki Cevizoğlu ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak yer aldı. AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Teknopark'ın 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ikinci teknoparkın yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Uzkurt, projenin kente katkı sağlayacağını ve ilin teknoloji ve Ar-Ge kapasitesine önemli bir katkı yapacağını belirtti. Tesla, Model Y'nin yeni bir versiyonu olan iki koltuklu Model Y'yi tanıttı. Bu yeni konfigürasyon olan Model Y Cargo, daha geniş bir depolama alanı sunarak ticari araç teşviklerinden yararlanmayı hedefliyor. Ayrıca, daha uzun menzil ve Fransa'da KDV muafiyeti gibi avantajlar da sunuyor. Apple, iPhone 16 tasarımıyla eleştirilere cevap veriyor. Sızdırılan CAD görüntülerine göre, iPhone 16 tasarımı iPhone 12'yi anımsatıyor ve dikey konumlandırılmış çift kamera bulunuyor. Ayrıca, Eylem Düğmesi de kasaya gömülü şekilde yer alacak. Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi'nde düzenlenen Komşu Buluşmaları'nda, yapay zekayla Muratpaşa'yı 12 ay turizmle buluşturacaklarını söyledi. Kocaeli'de yaşayan girişimci Nurcan Babalık, 16 yıl önce kurduğu şirketle 9 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Babalık, Türk mühendislerle çeşitli sektörlere yazılım üretip ihracat yapıyor. Ayrıca Babalık, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu başkanlığı görevini de yürütüyor. TÜBİTAK desteğiyle Niğde Teknopark'ta şirket kuran genç girişimciler, dron kullanım deneyimi sunan sanal gerçeklik tabanlı İHA simülatörü tasarladı. Simülatör, yağmurlu, karlı ve rüzgarlı hava şartları gibi özel sahneleri içeriyor ve kullanıcıların dron eğitimi almasını sağlıyor. Ayrıca, geliştirdikleri simülasyonu üretecekleri drona entegre ederek kullanıcıların bulundukları yerden dronu uçurmalarını hedefliyorlar. Menteşe Belediyesi'nin destekleri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sayesinde betonarme ve yığma binalar için performans puanları hesaplandı ve deprem riski önceliklendirildi. Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.
GereksinimMinimumTavsiye EdilenUltraIşın İzleme4K Işın İzlemeÇözünürlük: 1080p1440p2160p1080p2160pFPS: 3060603060GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5600 XTNVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600 XTNVIDIA GeForce RTX 4070 veya AMD Radeon RX 7800 XTNVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800 XTNVIDIA GeForce RTX 4080VRAM: 6 GB8 GB12 GB8 GB16 GBDLSS/ FSR2: Kalite/DengeliPerformansKaliteKalitePerformansCPU: Intel i5-7600K veya AMD eş değeriAMD Ryzen 7 3700X veya Intel eş değeriAMD Ryzen 7 3700X veya Intel eş değeriAMD Ryzen 7 3700X veya Intel eş değeriAMD Ryzen 7 3700X veya Intel eş değeriRAM: 16 GB16 GB16 GB16 GB16 GB İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)Windows 10/11 (64-bit)Windows 10/11 (64-bit)Windows 10/11 (64-bit)Windows 10/11 (64-bit)Depolama: 90 GB SSD90 GB SSD90 GB SSD90 GB SSD90 GB SSD
Son Dakika › Teknoloji › Alan Wake 2 için yeni sistem gereksinimleri açıklandı - Son Dakika
TÜBİTAK-1004 programı, 2024 yılında Yüksek Teknoloji Platformları-Yeşil Dönüşüm başlığıyla tekrar açıldı. Bu çağrı kapsamında, araştırma üniversiteleri ve diğer kurumlar, 5 ana tema üzerine çözüm üretmek için çalışmalar yürütecekler. Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, çığır açıcı Ar-Ge ve yenilik temelli çözümler geliştirilecek. Programın amacı, yüksek teknoloji platformları oluşturarak üniversitelerin geliştirdiği ürün ve teknolojileri özel sektöre transfer etmektir.
Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gelecek Yüzyılda Türkiye' konulu panelde, savunma ve teknoloji alanında yapılan atılımlar ve hedeflenen çalışmalar anlatıldı. Panelde Sosyolog Hulki Cevizoğlu ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar konuşmacı olarak yer aldı.
AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Teknopark'ın 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ikinci teknoparkın yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Uzkurt, projenin kente katkı sağlayacağını ve ilin teknoloji ve Ar-Ge kapasitesine önemli bir katkı yapacağını belirtti.
Tesla, Model Y'nin yeni bir versiyonu olan iki koltuklu Model Y'yi tanıttı. Bu yeni konfigürasyon olan Model Y Cargo, daha geniş bir depolama alanı sunarak ticari araç teşviklerinden yararlanmayı hedefliyor. Ayrıca, daha uzun menzil ve Fransa'da KDV muafiyeti gibi avantajlar da sunuyor.
Apple, iPhone 16 tasarımıyla eleştirilere cevap veriyor. Sızdırılan CAD görüntülerine göre, iPhone 16 tasarımı iPhone 12'yi anımsatıyor ve dikey konumlandırılmış çift kamera bulunuyor. Ayrıca, Eylem Düğmesi de kasaya gömülü şekilde yer alacak.
Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Şirinyalı Mahallesi'nde düzenlenen Komşu Buluşmaları'nda, yapay zekayla Muratpaşa'yı 12 ay turizmle buluşturacaklarını söyledi.
Kocaeli'de yaşayan girişimci Nurcan Babalık, 16 yıl önce kurduğu şirketle 9 ülkeye yazılım ihracatı yapıyor. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun olan Babalık, Türk mühendislerle çeşitli sektörlere yazılım üretip ihracat yapıyor. Ayrıca Babalık, Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu başkanlığı görevini de yürütüyor.
TÜBİTAK desteğiyle Niğde Teknopark'ta şirket kuran genç girişimciler, dron kullanım deneyimi sunan sanal gerçeklik tabanlı İHA simülatörü tasarladı. Simülatör, yağmurlu, karlı ve rüzgarlı hava şartları gibi özel sahneleri içeriyor ve kullanıcıların dron eğitimi almasını sağlıyor. Ayrıca, geliştirdikleri simülasyonu üretecekleri drona entegre ederek kullanıcıların bulundukları yerden dronu uçurmalarını hedefliyorlar.
Menteşe Belediyesi'nin destekleri ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sayesinde betonarme ve yığma binalar için performans puanları hesaplandı ve deprem riski önceliklendirildi.
Teknosa, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarıyla 'Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği' ödülüne layık görüldü. Şirket, 'Kadın için Teknoloji' projesiyle Türkiye genelinde kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. Teknosa'da kadın çalışan oranı son 2 yılda yüzde 52'ye ulaştı.
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