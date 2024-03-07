Alan Wake 2 için yeni sistem gereksinimleri açıklandı

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Remedy Entertainment tarafından geliştirilip Epic Games'in yayıncısı olduğu Alan Wake 2 için 1.0.16.1 sürümlü güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte oyuncuların hoşuna gidecek bir değişiklik de yapıldı. Öyle ki oyunun minimum sistem gereksinimleri, daha da düşük özelliklere sahip bilgisayarlarda oynanabilecek şekilde düzenlendi. İşte yeni Alan Wake 2 sistem gereksinimleri…

Alan Wake 2 sistem gereksinimleri

2010 yılında çıkan ilk oyunun devamı niteliğindeki Alan Wake 2, bir psikolojik korku oyunu. Oynanış mekanikleriyle ve hikayesiyle oyuncular tarafından beğenilen yapım, ana karakter Alan Wake'in 13 yıldır dünyanın derinliklerinde tutsak olduğu bir hikayeyi takip ediyor.

Alan Wake 2'nin güncellenmiş minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda 1080p çözünürlükte 30 FPS oynayabilmek için NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartı; Intel i5-7600K veya AMD eş değeri işlemci gerektiğini görüyoruz. Bununla beraber 90 GB SSD depolama ve Windows 10/11 (64-bit) işletim sistemi gereksinimi olduğunu da belirtmek gerekiyor.

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Yeni Alan Wake 2 sistem gereksinimleri şu şekilde;