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Alibaba'ya rekor antitröst cezası! - Son Dakika
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Alibaba'ya rekor antitröst cezası!

Alibaba, Çin'de antitröst davasından rekor bir ceza olan 140 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya kaldı. JD.com'un ihbarı üzerine yapılan soruşturma sonucunda, Alibaba'nın ikiden birini seçmek adı verilen tekelci uygulamaya başvurduğu tespit edildi. Bu uygulama, satıcıları sadece bir pazarda satış yapmaya zorluyor. Alibaba'nın ödeyeceği ceza, Trendyol'a ödediği paranın beşte biri kadar. JD.com ise Alibaba'nın en büyük rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Alibaba\'ya rekor antitröst cezası!
31.12.2023 - 16:28,
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Büyük teknoloji şirketleri hem kendi ülkelerinde hem de başka pazarlarda büyük bir güce sahip. Ancak son yıllarda, bu şirketlere birbiri ardına tekelleşme yani antitröst davaları açıldı. Çin'in ve dünyanın en büyük e-ticaret devlerinden Alibaba şirketi de antitröst davasından rekor ceza aldı.

Alibaba rekor antitröst cezası ödeyecek! Trendyol'a ödediğinin beşte biri

Alibaba, Çin'de rekor antitröst cezası ile karşı karşıya. Buna göre JD.com, e-ticaret devinin ikiden birini seçmek adı verilen bir tekelci uygulamaya başvurduğu ihbarı yaptı. Peki ama Çin'de Aralık 2020'den önce yaygın olarak kullanılan ikiden biri seçmek uygulaması tam anlamıyla ne anlama geliyor?

Bu uygulama, Amazon ve JD.com gibi pazar yerlerinde satış yapacak satıcılara sadece bir yerde satış yapabilmeye zorlayan bir uygulama. Buna göre satıcılar sunulan iki pazardan sadece birini seçebiliyor. Ancak JD.com, Alibaba'nn bu uygulamasına karşı ilk defa 2017 yılında itiraz etti. JD.com ise bunun rekabeti engellediği ve satıcıları büyük pazarlara yönlendirdiği gerekçesiyle mahkemeye 2019 yılında başvuru yaptı.

Alibaba'ya rekor antitröst cezası!

Yapılan soruşturma sonrası, Alibaba 1 milyar Yuan yani 140 milyar Dolar gibi rekor bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu Alibaba'nın ödediği en büyük ceza değil. Antitröst Gözlemcisi Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Alibaba şirketini 2,75 milyar dolarlık rekor bir cezaya çarptırdı.

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Alibaba, 2018 yılında Trendyol'a 728 milyon Dolar ödeyerek ortak oldu. Bu anlamda Alibaba'nın şimdi ödeyeceği ceza, Trendyol'a ödediği paranın 5'te 1'i kadar. Her ne kadar bu ceza Alibaba için zorlayıcı olmasa da, JD.com, Alibaba şu an için Çin'in en büyük rakipleri arasında.

Ancak iki şirketin en büyük derdi şu an için canlı yayınla satış yapan Pinduoduo'nun yükselişi. Şirket son olarak Çin'in en çok satış yapan e-ticaret firması haline geldi. Şu an için hem JD.com hem de Alibaba, TikTok'un sahibi ByteDance'ın da girdiği canlı yayınlı alışveriş modasına ayak uydurmaya çalışıyor.

Kaynak: Shiftdelete
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