ALKÜ'de düzenlenen 4. Teknoloji Günleri'nde uzmanlar bilgi paylaştı - Son Dakika
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ALKÜ'de düzenlenen 4. Teknoloji Günleri'nde uzmanlar bilgi paylaştı

ALKÜ\'de düzenlenen 4. Teknoloji Günleri\'nde uzmanlar bilgi paylaştı
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 4. Teknoloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı. Etkinlikte yapay zeka, siber güvenlik ve dijital dönüşüm konularında akademisyenler bilgi verdi, ALKÜ ile ortak projelerin müjdesi paylaşıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) teknoloji, yapay zeka, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli akademisyen ve uzmanların katılımıyla düzenlenen 4. Teknoloji Günleri'ne ev sahipliği yaptı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite (ALKÜ) teknoloji alanında yenilikleri yakından takip ederek bu alanın öncü üniversitelerinden olma hedefine emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İlk üçü Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde yapılan Teknoloji Günleri'nin dördüncüsü ALKÜ'de gerçekleştirildi. ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve akademisyenler katıldı.

Bilim ve teknoloji konuşuldu

ALKÜ tarafından düzenlenen 4. Teknoloji Günleri, teknoloji, yapay zeka, siber güvenlik ve dijital dönüşüm alanlarında önemli akademisyen ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında ABD Portland Üniversitesinden Prof. Dr. Tuğrul Daim, Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Nuri Başoğlu, Ege Üniversitesi Siber Güvenlik Bölümü Kurucusu Prof. Dr. Haydar Yalçın, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezinden (MARSEC) Albay Özden Koral, İsviçre Swiss Business School'dan Doç. Dr. Eyüp Kahveci ve ALKÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden Öğr. Üyesi Doç. Dr. Gülin Bolatan bilgi ve deneyimlerini paylaşarak teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Etkinlikte ALKÜ ile ortak yapılacak projelerin müjdesi verildi. Etkinlikte teknolojik dönüşümün farklı boyutları ele alınırken akademi ve sektör arasında etkileşim ve bilgi paylaşımı sağlandı. Etkinliğin gerçekleştirilmesine verdikleri desteklerden dolayı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a ve ALKÜ ailesine teşekkür edildi.

Kaynak: İHA

Alaaddin Keykubat, Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka, Teknoloji, Alanya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ALKÜ'de düzenlenen 4. Teknoloji Günleri'nde uzmanlar bilgi paylaştı - Son Dakika

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