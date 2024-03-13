Almanya\'da 2. El Elektrikli Otomobil Piyasasında Değer Kaybı

Almanya'daki ikinci el kullanılmış elektrikli otomobiller, özellikle SUV'lar hakkında endişe verici bir eğilim ortaya koyuldu. Bu araçlar, satın alındıktan sonra hızla değer kaybediyor. Yeni elektrikli araçların satış fiyatları düşerken, az kullanılmış 2. el elektrikli araçlar, pazarda ciddi bir değer kaybı yaşıyor.
Almanya'daki 2. el elektrikli otomobil sektörü çıkmaza girdi
Sıfır elektrikli otomobillerin satış fiyatları gittikçe düşerken, genç kullanılmış araçların değeri ciddi oranda azalıyor. Örneğin, yeni fiyatı 43 bin 600 Euro olan bir elektrikli araç, üç yıl ve 60 bin kilometre sonunda sadece 18 bin 800 Euro'ya düşüyor.
Bu, yüzde 57 gibi dikkate değer bir değer kaybı anlamına geliyor. Alman danışmanlık firması Berylls'in analizine göre, bu durum özellikle yeni model 2. el elektrikli araç piyasasını zor durumda bırakıyor. Berylls, elektrikli araçlardaki bu değer kaybının nedenlerini inceliyor.
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Elektrikli araçlara olan genel talebin düşüşü, bu değer kaybında önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca, daha ucuz ve daha yüksek menzilli yeni modellerin piyasaya sürülmesi, 2. el elektrikli otomobillere olan talebi azaltıyor.
Özellikle büyük ve pahalı elektrikli SUV'ler, genç 2. el araç piyasasında en çok etkilenen segment olarak göze çarpıyor. Bu araçların yeniden satışı giderek zorlaşıyor. Berylls, 2023 yılında Almanya'da kayıt edilen 524 bin yeni elektrikli otomobilin, toplamda yaklaşık 3 milyar Euro değer kaybettiğini hesaplıyor.
Bu, araç başına ortalama yaklaşık 5 bin 700 Euro'luk bir kayıp anlamına geliyor. Berylls'in analizine göre, mevcut BEV (Battery Electric Vehicle) neslinin 2. el araç piyasasında umut vaat etmediği görülüyor.
Bu durum, kullanılmış elektrikli araç piyasasında ciddi bir talep daralmasına yol açıyor. Berylls, otomobil üreticileri, bayiler ve leasing (kira öder gibi sahip olma yöntemi) şirketlerine, iş modellerini yeniden gözden geçirmeleri önerisinde bulunuyor.
Berylls'in önerisi, otomobil bayilerin satış yerine leasing ve abonelik modellerine yönelmeleri yönünde. Uzmanlar, şu anki durumda yalnızca zararların azaltılabileceğini belirtiyorlar.
Elektrikli araçların satış yerine leasing veya abonelik yoluyla sunulmasının, bu araçların değer kaybını azaltabileceği ve satıcılar ile alıcılar için daha sürdürülebilir bir çözüm oluşturabileceği belirtiliyor. Bu yaklaşım, piyasadaki dalgalanmaları hafifletebilir ve 2. el elektrikli araç piyasasının daha dengeli bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunabilir.
Kullanılmış elektrikli araç pazarındaki bu dramatik değişimler, elektrikli otomobil endüstrisinin geleceğine dair önemli soruları gündeme getiriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Almanya'da 2. El Elektrikli Otomobil Piyasasında Değer Kaybı - Son Dakika
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