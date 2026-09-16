Altman yapay zeka endişelerine yanıt verdi, dünya OpenAI'a güvenmeli dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Altman yapay zeka endişelerine yanıt verdi, dünya OpenAI'a güvenmeli dedi

Altman yapay zeka endişelerine yanıt verdi, dünya OpenAI\'a güvenmeli dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OpenAI patronu Sam Altman, dünyanın yapay zeka konusunda doğru olanı yapacaklarına güvenmesi gerektiğini söyledi. Altman, şirketlerin doğru davranmadığı değerlendirmelerine katılmadığını belirtirken yapay zeka şirketlerinin aşırı güç kazanmasına yönelik endişelerin arttığını ifade etti.

Yapay zeka şirketi OpenAI'ın patronu Sam Altman " Dünya, doğru olanı yapacağımıza güvenmeli çünkü bu doğru olan şey ve biz bu işin boyutunun ve öneminin farkındayız" dedi.Altman, ticari baskılar ve yapay zeka hakimiyeti yarışı gibi ulusal düzeydeki baskılar nedeniyle şirketlerin doğru olanı yapmadığı yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirtti. Californiya'daki Moscone Center'da düzenlenen Salesforce Dreamforce konferansında, konuşan Altman "İşlerin nasıl ters gidebileceğini hayal etmek, eskiden olduğu kadar büyük bir hayal gücü gerektirmiyor" dedi. Öte yandan şirketlerin, sadece diğerleri de aynısını yaparsa yavaşlayacaklarını veya sorumlu davranacaklarını söylediklerini, ayrıca insanların, yapay zeka şirketlerinin aşırı güç ve nüfuz kazanmasından ciddi şekilde endişe duymaya başladığını ifade etti. Aynı toplantıda konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang da yapay zeka konusunda yeni yasalara gerek olmadığını, bunun yerine yapay zeka şirketlerinin "güvenliğinden emin olmadıkları hiçbir şeyi piyasaya sürmemeleri" gerektiğini söyledi.Bu arada Senatör Bernie Sanders da ABD'ye yapay zeka düzenlemeleri konusunda Çin ile iş birliği yapma çağrısında bulundu, "yapay süper zeka" geliştirme çalışmalarını durduracak bir anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı.Sanders Washington'daki bir zirvede konuştu. Aynı zirvede Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon yapay zekayı "çağımızın belirleyici meselesi" olarak nitelendirdi. Gelişmeler, bir Anthropic yöneticisinin BBC'ye yapay zekanın "her geçen gün" daha da güçlendiğini ve bir "acil durdurma mekanizmasının" (kill switch) zorunlu tutulması gerektiğini söylemesinin ardından yaşandı.Hafta başında Donald Trump, yapay zekanın dünyayı ele geçireceğine dair iddiaların bir "kandırmaca" olduğunu söyleyerek bu konudaki endişeleri önemsemediğini belirtmişti.

Kaynak: BBC

Yapay Zeka, Sam Altman, Teknoloji, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Altman yapay zeka endişelerine yanıt verdi, dünya OpenAI'a güvenmeli dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

01:24
Mourinho’dan Arda Güler’e olay sözler
Mourinho'dan Arda Güler'e olay sözler
00:41
Binlerce kişi bekliyordu e-Devlet’te tercih ekranı açıldı
Binlerce kişi bekliyordu! e-Devlet'te tercih ekranı açıldı
00:14
AK Partili isimden bomba iddia İşte seçim için konuşulan tarihi
AK Partili isimden bomba iddia! İşte seçim için konuşulan tarihi
23:30
Arda Güler’den geceye damga vuran frikik golü
Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü
23:06
Trump’tan İsrail’e dev savaş paketi 40 bin bomba gönderilecek
Trump'tan İsrail'e dev savaş paketi! 40 bin bomba gönderilecek
21:46
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan dikkat çeken “Erdoğan“ çıkışı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan dikkat çeken "Erdoğan" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 02:55:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Altman yapay zeka endişelerine yanıt verdi, dünya OpenAI'a güvenmeli dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement