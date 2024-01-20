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Amazon, mobil uygulamasına yapay zeka özellikleri eklemeyi planlıyor - Son Dakika
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Amazon, mobil uygulamasına yapay zeka özellikleri eklemeyi planlıyor

Amazon, mobil uygulamasında yapay zeka özelliklerini test ediyor. Kullanıcılar, ChatGPT benzeri bir yapay zeka asistanıyla konuşarak alışveriş deneyimini geliştirebilecekler. Ayrıca yeni bir abonelik olan Alexa Plus ile yapay zekasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Amazon, mobil uygulamasına yapay zeka özellikleri eklemeyi planlıyor
20.01.2024 - 00:31,  Güncelleme: 00:35
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Amazon, mobil uygulamasındaki alışveriş deneyimine yapay zeka özellikleri eklemeyi planlıyor. Şirket tarafından test edilen yeni özellikler, kullanıcıların ChatGPT benzeri bir yapay zeka asistanıyla konuşmasını sağlıyor. Ayrıca Alexa Plus adlı yeni bir abonelikle yapay zekasını geliştirmek istiyor.

Amazon, e-ticarete yapay zeka asistanı ekleyecek

E-ticaret analiz firması Marketplace Pulse tarafından yapılan araştırma, Amazon'un müşteri sorularını yanıtlayabilen bir yapay zekayı denediğini ortaya çıktı. Asistan uygulamada etkinleştirildiğinde, alışveriş yapan kullanıcılara "Özel bilgi mi arıyorsunuz?" şeklinde sorular yöneltiyor.

Amazon asistanı, kullanıcılara bir ürün hakkında kısa bilgiler sunuyır. İhtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemelerine yardımcı olmak için ürünün temel ayrıntılarını, inceleme puanlarını ve özelliklerini ele alıyor. Örneğin, bir ayakkabının inceleme verilerine dayanarak koşu için uygun olup olmadığını söyleyebiliyor.

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Yapay zekanın henüz geliştirme aşamasında olduğu ve birçok sınırlamaya sahip olduğu da belirtildi. Şu anda birden fazla ürünü aynı anda karşılaştıramıyor veya alternatifler öneremiyor. Ayrıca zaman zaman temel soruları reddettiği veya yanlış bilgi verdiği de ifade edildi.

Raporlar, Amazon'un gelişmiş konuşma yetenekleri ve kişiselleştirmeye sahip yeni Alexa Plus'ı da ortaya çıkardı. Ücretli hizmeti 30 Haziran'da başlatmayı planlayan şirket, Alexa cihazlarında daha fazla özellik sunmayı hedefliyor.

Öte yandan şirket içi belgeler Alexa Plus'ın "beklentilerin altında kaldığını" ve ürün asistanı gibi yanlış bilgi verdiği aktarıldı. Müşterilerin başka bir aboneliği tercih edip etmeyecekleri konusunda da tartışmalar devam ediyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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