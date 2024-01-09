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Ambient Photonics, CES 2024'te yeni güneş hücresi teknolojisini tanıttı - Son Dakika
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Ambient Photonics, CES 2024'te yeni güneş hücresi teknolojisini tanıttı

Ambient Photonics, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 fuarında kapalı ortamlarda kullanılmak üzere geliştirdiği yeni güneş hücresi teknolojisini tanıttı. Bu teknolojinin geleceğin güç kaynağı olabileceğini, potansiyel olarak pillere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini iddia ediyor.

Ambient Photonics, CES 2024\'te yeni güneş hücresi teknolojisini tanıttı
09.01.2024 - 12:32,
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Ambient Photonics, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024 fuarında kapalı ortamlarda kullanılmak üzere geliştirdiği yeni güneş hücresi teknolojisini tanıttı. Bu teknolojinin geleceğin güç kaynağı olabileceğini, potansiyel olarak pillere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabileceğini iddia ediyor.

Pil ihtiyacını sonlandıran çift taraflı güneş hücresi neleri değiştirecek?

futureflow.life'da yer alan habere göre Ambient Photonics, geliştirdiği ilk çift taraflı güneş hücresine dair her şeyi önümüzdeki günlerde CES'te duyuracak. Düşük ışık koşullarında bile kullanılabilen bu kapalı ortam çift taraflı güneş hücresi, iç ve dış yüzeyden aynı anda iç mekan ışık enerjisi toplayabiliyor. Dolayısıyla uzaktan kumanda cihazlarda pil ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

Ambient Photonics, CES 2024'te yeni güneş hücresi teknolojisini tanıttı

Şirker, kendi teknolojisinin geleneksel teknolojilere göre üç kat daha fazla güç üretebileceğini söylüyor. Bu yeni hücrelerin endüstriyel bir baskı süreci kullanılarak üretildiği belirtiliyor. Ayrıca özel enerji toplama molekülleri ince ve dayanıklı cam alt tabakalara uygulandığı için neredeyse her boyutta ve şekilde hücreler tasarlanabiliyor.

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Ambient'in metal içermeyen sentetik organik boyaları ayarlanabilir elektronik ve optik özelliklere sahip olduğundan güneş hücreleri kompakt florasan, halojen, LED, flüoresan veya gölgeli doğal ışık dahil herhangi bir iç mekan ışığından güç çekebiliyor. Dolayısıyla zifiri karanlık olmadığı sürece düşük güç gerektiren teknolojik aletlerde pil ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.

Ambient Photonics'in CEO'su Bates Marshall konuyla ilgili şunları söyledi:

"Güneş enerjisi, uzun süredir hesap makineleri veya oyuncaklar gibi düşük güçlü elektronikler için bir seçenek oldu. Ancak, Ambient Photonics'in çığır açan bilimi, kitlesel pazar cihazları için yüksek performanslı güneş hücresi teknolojisi geliştirmek için kullanıldı."

Çift taraflı güneş hücresi ile ışık enerjisi iki taraftan da toplanabiliyor. Ambient, ön yüzeyin hücrelerinin bilinen gücünün %100'ünü sunduğunu, arka yüzeyin ise ön yüzeyin en az yüzde 50'sini sağladığını öne sürüyor.

CES 2024'te Ambient'ın bu yeni teknolojisine daha yakından bakma fırsatı bulacağız. Bugün belki kablosuz klavye ve kumanda gibi cihazlarda olsa da gelecekte otomobil ve uçaklarda görebiliriz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Güneş, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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