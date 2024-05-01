Android 15, Ekran Paylaşımı Sırasında Hassas İçeriği Sızdırmayı Önlemek İçin Yeni Korumalar Getiriyor - Son Dakika
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Teknoloji

Android 15, Ekran Paylaşımı Sırasında Hassas İçeriği Sızdırmayı Önlemek İçin Yeni Korumalar Getiriyor

Android 15, Ekran Paylaşımı Sırasında Hassas İçeriği Sızdırmayı Önlemek İçin Yeni Korumalar Getiriyor

Android 15, ekran paylaşımı sırasında hassas içeriği yanlışlıkla sızdırmamanız için yeni korumalar getiriyor. Bu özellik, özellikle bir toplantı veya canlı yayın sırasında ekranınızı paylaştığınızda istenmeyen içeriği gizlemenize yardımcı oluyor. Android 15, geliştiricilere ekran paylaşım ve kayıt durumlarını kontrol etme yeteneği de sunuyor. Geliştiriciler, kullanıcıların ekran kaydettiğini veya ekran paylaşım yaptığını algılayarak hassas içerikleri koruyabilir. Bu sayede, kullanıcıların özel bilgileri yanlışlıkla ifşa etme olasılığı azalıyor. Android 15'in yeni ekran paylaşım korumaları, gizlilik ve güvenliğe odaklanarak hassas içeriği korumayı hedefliyor. Bu yeni özellikler, kullanıcıların ekran paylaşımı sırasında istenmeyen ifşalardan kaçınmasına yardımcı oluyor. Android 15'teki bu yenilikler, mobil cihazlarda gizlilik ve güvenliği artırarak kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşamasını sağlıyor. Yeni paylaşılan ve güncellenen bu özellik, Android 15'in gizlilik ve güvenlik konusundaki ilerlemelerini gösteriyor ve bu değişikliklerin kullanıcı deneyimini nasıl olumlu yönde etkileyebileceği merakla bekleniyor.

01.05.2024 23:09
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Android 15, ekran paylaşımı sırasında hassas içeriği yanlışlıkla sızdırmamanız için yeni korumalar getiriyor. Bu özellik, özellikle bir toplantı veya canlı yayın sırasında ekranınızı paylaştığınızda istenmeyen içeriği gizlemenize yardımcı oluyor.

Android 15, ekran paylaşımı sırasında hassas içeriğin sızmasını engelleyebilir

Android 15'ten önce, üçüncü taraf uygulamalar MedyaProjeksiyon API'si aracılığıyla ekran içeriğini kaydedebiliyordu. Ancak bu, kullanıcıların yanlışlıkla hassas bilgileri ifşa etmesine neden oluyordu. Yeni güncelleme, bu tür sorunları azaltmak için çeşitli güvenlik önlemleri içeriyor.

Android 15, Ekran Paylaşımı Sırasında Hassas İçeriği Sızdırmayı Önlemek İçin Yeni Korumalar Getiriyor

Android 15, ekran paylaşım sırasında hassas içeriklerin sızdırılmasını önlemek için bazı yeni özellikler sunuyor. Örneğin, Android 15 Beta 1.1'de geliştirici seçenekleri arasında "ekran paylaşım korumalarını devre dışı bırak" adlı bir ayar bulunuyor. Bu ayar, ekran paylaşım sırasında sistemin uygulama ve bildirim korumalarını devre dışı bırakıyor.

Yeni Android 15 özelliği ortaya çıktı!

Android 15, geliştiricilere ekran paylaşım ve kayıt durumlarını kontrol etme yeteneği de sunuyor. Geliştiriciler, kullanıcıların ekran kaydettiğini veya ekran paylaşım yaptığını algılayarak hassas içerikleri koruyabilir. Bu sayede, kullanıcıların özel bilgileri yanlışlıkla ifşa etme olasılığı azalıyor.

Android 15, Ekran Paylaşımı Sırasında Hassas İçeriği Sızdırmayı Önlemek İçin Yeni Korumalar Getiriyor

Android 15'in yeni ekran paylaşım korumaları, gizlilik ve güvenliğe odaklanarak hassas içeriği korumayı hedefliyor. Bu yeni özellikler, kullanıcıların ekran paylaşımı sırasında istenmeyen ifşalardan kaçınmasına yardımcı oluyor. Android 15'teki bu yenilikler, mobil cihazlarda gizlilik ve güvenliği artırarak kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Android 15'teki hassas içerik koruması, kullanıcıların hassas bilgilerinin ekran paylaşımı veya kaydı sırasında görünmemesini sağlamak için bazı kısımları bulanıklaştırarak veya gizleyerek çok ileri bir seviyede çalışıyor. Bu, kullanıcıların gizliliğini artırırken, aynı zamanda geliştiricilere de uygulama içinde daha fazla kontrol sağlıyor.

Android 15, Ekran Paylaşımı Sırasında Hassas İçeriği Sızdırmayı Önlemek İçin Yeni Korumalar Getiriyor

Yeni paylaşılan ve güncellenen bu özellik, Android 15'in gizlilik ve güvenlik konusundaki ilerlemelerini gösteriyor ve bu değişikliklerin kullanıcı deneyimini nasıl olumlu yönde etkileyebileceği merakla bekleniyor.

Android 15'in yeni ekran paylaşım korumaları hakkında düşünceleriniz neler? Bu tür güvenlik özellikleri ekran paylaşımı deneyiminizi nasıl etkiler? Yeni korumalarla ilgili görüşlerinizi ve Android 15'te görmek istediğiniz diğer güvenlik önlemlerini aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.

Kaynak: Shiftdelete

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SON DAKİKA: Android 15, Ekran Paylaşımı Sırasında Hassas İçeriği Sızdırmayı Önlemek İçin Yeni Korumalar Getiriyor - Son Dakika
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