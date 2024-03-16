Android 15 ile Uygulama Arşivleme Özelliği Geliyor

Teknoloji

Google Play özelliği olan uygulama arşivleme özelliği, Android 15 ile Android telefonlara geliyor. Bildiğiniz gibi Google Play, hali hazırda uygulama arşivleme özelliği ile karşımıza çıkıyor. Ancak bu özelliği kullanabilmek için depolamanın dolmuş olması gerekiyor. Android 15 ile uygulama arşivleme özelliği çok daha kullanışlı bir şekilde karşımıza çıkacak.

Android 15 ile uygulama arşivleme özelliği yerleşik mi oluyor?

Google Play tarafına geçen sene gelen uygulama arşivleme özelliği şimdi de Android 15 ile telefonlara geliyor. Peki ama bu özelliğin telefonda olması nasıl bir fayda sağlayacak? Şu an için uygulama bu özelliğe sahip ve telefonunuzda depolama alanınız doluysa Google Play üzerinden bu özelliği kullanma imkanına sahipsiniz.

Android 15 ise bu özelliği telefonlara getiriyor. Artık telefon ayarları üzerinden uygulama arşivlemeyi açmanız mümkün olacak. Bu seçenek aktif hale geldiği zaman ise uygulamanın App Bundle biçimine sahip olmalı. İlk ortaya çıkan detaylara göre Android 14 QPR Beta 2 sürümü ile bu özellik ortaya çıktı. Bu da Android 15 ile arşivlemenin karşımıza çıkacağının işareti.

Ortaya çıkan bu yeni Android 15 özelliği ile az kullanılan ve App Bundle bulunan uygulamaları arşivleme imkanına sahip olacaksınız. Hatta az kullanılan bu uygulamaları Android 15 sizin yerinize arşive kaldıracak. Bunun için ise ayarlardan "kullanılmayan uygulamaları yönet" seçeneğini açmanız gerekecek. Peki ama uygulama arşivleme ne kadar yer tasarrufu sağlıyor?

Android 15/One UI 7.0 alacak Samsung Galaxy modelleri!

Bu özelliği keşfedenlere göre uygulama arşivleme mesela Uber uygulamasında yüzde 95'e varan bir yer kazanımı sağladı. Uygulama arşivleme sonrası geri aldığınızda ise hiçbir veri de kaybolmamış oluyor. Ayrıca uygulama arşivleme ile uygulama tam anlamıyla sistemden silinmiyor. Ancak Google Play'de bu özelliği kullanmak için depolama alanınızın bitmiş olması gerekiyor. Android 15 tarafında da bu tür bir kriter karşımıza çıkabilir. Yine de özelliğin Android telefonlar üzerinde kullanılacak olması önemli. Bu arayüz geliştiricilerin de bu özelliği devreye almasını sağlayacak.

Android 15 ile uygulama arşivleme yeni gelmiş olsa da iOS arşivlemeyi uzun süreden beri kullanıyor. Sizce bu yeni Android özelliği yer tasarrufu sağlar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.