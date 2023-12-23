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Android Kullanıcılarına Yeni Tehdit: Chameleon Virüsü - Son Dakika
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Android Kullanıcılarına Yeni Tehdit: Chameleon Virüsü

Siber güvenlik araştırmacıları, Chameleon adlı kötü amaçlı yazılımın bankacılık uygulamalarını hedef aldığını ve Android kullanıcıları için büyük risk oluşturduğunu belirtti. Kötü amaçlı yazılımın cihaz ele geçirme ve kimlik doğrulama mekanizmasını devre dışı bırakma yeteneklerine sahip olduğu ifade edildi. Uzmanlar, bu yeni özelliklerin Chameleon'u daha tehlikeli ve tespit edilmesi zor hale getirdiğini vurguladı.

Android Kullanıcılarına Yeni Tehdit: Chameleon Virüsü
23.12.2023 - 14:27,
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Siber güvenlik araştırmacıları Android kullanıcılarına karşı yeni bir uyarıda bulundu. Chameleon olarak adlandırılan bir kötü amaçlı yazılımın, bankacılık uygulamalarını hedef aldığı belirtildi. Rapora göre, iki kritik özellik sayesinde cihazı kontrol etme yeteneğine sahip.

Android için Chameleon virüsü nedir?

ThreatFabric'in güvenlik araştırmacılarına göre, kullanıcıların finansal bilgilerini çalan kötü amaçlı yazılım Chameleon artık çok daha güçlü. Android kullanıcıları için riskleri önemli ölçüde artıran iki önemli yeni özellik kazandığı belirtildi.

Endişe verici ilk özellik, kötü amaçlı yazılımın cihaz ele geçirme sahtekarlığında ustalaşmış olması. Virüs, Android cihazlardan erişilebilirlik hizmetleri iznini etkinleştirmelerini istiyor. Kötü amaçlı yazılım, bu izin verildiğinde ise cihaz sahibinin bilgisi olmadan kontrolsüz erişim sağlıyor.

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Daha da endişe verici olanı, Chameleon'ın parmak izi veya yüz kilidini devre dışı bırakabiliyor olması. Kimlik doğrulama mekanizmasını değiştiren kötü amaçlı yazılım, telefon şifresini PIN kodu ile değiştiriyor. Bu şifre ile de cihazın kilidini istediği gibi açabiliyor.

Siber güvenlik uzmanları, yeni tekniklerin Chameleon'u çok daha tehlikeli ve tespit edilmesi zor hale getirdiğini belirtti. Bankacılık, ödeme ve diğer finansal bilgilere erişebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Android Kullanıcılarına Yeni Tehdit: Chameleon Virüsü

Kötü amaçlı yazılımın şu anda Avrupa'daki kullanıcıları hedeflediği aktarıldı. Çeşitli forumlar, WhatsApp ve Telegram gruplarından yayıldığı belirtildi. Bu yüzden Google Play Store gibi resmi mağazalar dışından uygulama indirmemenizi tavsiye ediyoruz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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