ANKÜ Game Jam Etkinliği Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

ANKÜ Game Jam Etkinliği Başladı

ANKÜ Game Jam Etkinliği Başladı

Ankara University Computer Society tarafından düzenlenen ANKÜ Game Jam etkinliği, Gölbaşı kampüsünde başladı. 20 takımın katıldığı etkinlikte, takımlar 48 saat boyunca belirlenen temaya uygun oyun geliştirecek. Program 12 Mayıs'a kadar sürecek ve en iyi oyunu kurgulayan takımlara ödül verilecek.

10.05.2024 19:31
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Ankara University Computer Society tarafından düzenlenen ANKÜ Game Jam etkinliği başladı.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, Gölbaşı kampüsünde gerçekleştirilen etkinliğe 20 takımın katıldığını belirtti.

Etkinlik kapsamında 3 ve 5 kişiden oluşan takımların 48 saat süre boyunca belirlenen temaya uygun sıfırdan oyun geliştireceğini ifade eden Kadıoğlu, programın 12 Mayıs'a kadar süreceğini söyledi.

Kadıoğlu, belirlenen sürede en iyi oyunu kurgulayan takımlara ödül verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji ANKÜ Game Jam Etkinliği Başladı - Son Dakika

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