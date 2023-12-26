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Apple, 2024'te Vision Pro ile başlayacak ve Mac ile bitirecek - Son Dakika
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Apple, 2024'te Vision Pro ile başlayacak ve Mac ile bitirecek

Apple, 2024 yılında Vision Pro adlı karma gerçeklik gözlüğünü tanıtacak ve satışa sunacak. Analistler, gözlüğün seri üretiminin devam ettiğini ve Ocak ayında kullanıcı dağıtımının başlayacağını tahmin ediyor. Ayrıca, Apple'ın sonbahar etkinliğinde yeni Mac bilgisayarlarını tanıtması bekleniyor.

Apple, 2024\'te Vision Pro ile başlayacak ve Mac ile bitirecek
26.12.2023 - 02:28,
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Apple, yıl içerisinde duyurduğu ürünlerle teknoloji dünyasına yön vermeye devam ediyor. Bu kapsamda şirketin 2024 yılında tanıtacağı ve satışa çıkaracağı cihazlar da ortaya çıktı. Buna göre Apple, 2024'e Vision Pro ile başlayacak ve Mac ile bitirecek.

Apple, Vision Pro için 2024 Şubat'ı mı seçti?

Apple analisti Ming-Chi Kuo, son sektör tahminlerinde Vision Pro dahil olmak üzere şirketin yol haritasını gözler önüne serdi. Kuo, Apple'ın karma gerçeklik gözlüğünün zaman çizelgesi hakkında yeni ayrıntılar sundu.

Apple, 2024'te Vision Pro ile başlayacak ve Mac ile bitirecek

Analistin paylaşımına göre Vision Pro'nun seri üretimi hala devam ediyor. Bu kapsamda gözlüğün ilk sevkiyatları Ocak ayında yapılacak. Kuo'nun tahminine göre bu, kullanıcı dağıtımının Ocak sonu veya Şubat başında başlayacağını gösteriyor.

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Bir başka sızıntı sahibi Mark Gurman ise Ocak ayını muhtemel tanıtım tarihi olarak belirlemişti. Gurman'ın iddiasına göre Apple, mağaza çalışanlarını müşterilere yardımcı olmaları için Ocak ayından itibaren eğitime alacak. Vision Pro üzerinde birkaç günlük denemeler yapılacak.

Kuo, bu yıl için 500 bin Vision Pro üretilmesini bekliyor. Kullanıcı geri bildirimlerin olumlu olması halinde ise Apple'ın "bir sonraki yıldız ürünü" olacak. Bu kapsamda uygun fiyatlı model de tanıtılabilir.

Gözlüğe ek olarak Kuo, sonbahar etkinliğinin yılın dördüncü çeyreğinde düzenleneceğini ifade etti. Bu kapsamda M3 Ultra gibi yeni işlemcilere sahip Mac bilgisayarlar tanıtılacak. Şirketin Mac Studio veya Mac Pro'yu yenilemesi bekleniyor.

Bu bilgisayarlardan bazılarının Haziran ayında düzenlenen WWDC konferansında da tanıtılabileceği söyleniyor. Kuo'nun tahminlerinin doğru olup olmadığını zamanla göreceğiz.

Kaynak: Shiftdelete
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