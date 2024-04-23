Apple, 23 Nisan için en iyi çocuk uygulamalarını öne çıkardı

Teknoloji

Apple, her sene olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı. Öyle ki şirket, uygulama mağazası App Store üzerinden çocuklar için en iyi oyunlar ve uygulamaları öne çıkardı. Ayrıca popüler oyunlarda özel etkinlikler düzenlendi.

Apple, 23 Nisan için en iyi çocuk uygulamaları ve oyunlarını öne çıkardı

23 Nisan coşkusu, eğlence ve öğrenme ile birlikte App Store'a taşınıyor. Buna göre çocuklar için İngilizce öğrenme uygulaması Lingokids'de yeni bir oyun modu yayınlandı. Bu mod ile birlikte "birlikten kuvvet doğar" mottosuyla bir araya gelen oyuncular, robotun pilini sayaç bitmeden şarj etmeye çalışıyorlar.

Ekip çalışması ve koordinasyon gibi becerilerin gelişmesine katkı sağlayan bu oyun modu, çocukların sayı sayma ve el becerilerini de geliştiriyor.

23 Nisan'a özel etkinlikler sadece Lingokids ile sınırlı değil. Türk geliştiriciler tarafından sunulan ve çocukların dil öğrenmesine katkıda bulunan Sago Mini First Words uygulamasında ise 1 ay boyunca şarkılar kategorisine ücretsiz erişim etkinliği başladı.

En iyi 5 mobil uygulama!

En sevilen mobil oyunlardan Marvel Contest of Champions'da ise çocuk bayramına özel olarak sınırlı süreli oyun içi etkinlik başladı. Buna göre en az 5. seviyeye erişen oyuculara özel bol ödüllü mücadeleler ve indirimli kuvvetlendiriciler tanımlanıyor.

Özellikle futbolseverlerin mobil cihazından eksik etmediği Head Ball 2 oyununda Çocuk Bayramı özelinde düzenlenen liderlik etkinliği başladı. Bu kapsamda özel temalı aksesuarlar ve karakter paketleri gibi çekici ödüller çocuklara sunuluyor.

Bilindiği üzere kitap okumak; çocukların dil, okuma, hayal gücü becerilerini ve empati kurma yeteneğini geliştiriyor. Bu nedenle Kidly uygulaması da Çocuk Bayramı kapsamında üç adet kitap okuyanlara rozet kazandırıyor. Öte yandan öğrenme uygulaması olan Tiny Minies'de ise çocuk bayramına özel oyunlar ve etkinlikler başladığını belirtelim.