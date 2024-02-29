Apple, elektrikli otomobil projesini iptal etti

Apple, uzun süredir devam eden ancak gizli tutulan elektrikli otomobil projesini resmen iptal etti. Şirket içerisinde Project Titan olarak da adlandırılan elektrikli aracın, tamamen otonom olması bekleniyordu. Apple Car ile ilgili tüm detayları ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan ve teknoloji editörü Erdi Özüağ değerlendirdi.
Apple elektrikli otomobilinin akıbeti belirsiz
Salı sabahı gerçekleştirilen bir toplantı sonrasında Apple Car'ın iptal edildiği belirtildi. Bu, projedeki 2 bine yakın çalışanı etkiledi. Project Titan ilk olarak 2014 yılında tamamen elektrikli bir Tesla rakibi geliştirme hedefiyle başlatıldı. Yıllar içinde proje defalarca liderlik değişikliğine uğradı.
Apple yönetim kurulu ise bu projenin gerçekten var olup olmadığını değerlendirmek için artan bir baskı altına girdi. Ancak yaklaşık on yıllık geliştirme sürecinin ve harcanan milyarlarca doların ardından, Apple hala ticari bir araç piyasaya sürmekten uzaktı.
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Project Titan'ın iptal edilmesinin bir parçası olarak Apple, önümüzdeki günlerde çalışanların çoğunu işten çıkaracak. Buna göre çalışanların yapay zeka ve otomotiv bilgi-eğlence sistemine transfer edilmesi de mümkün görünüyor.
Sektördeki uzmanlar; Apple'ın otomotiv alanındaki yetenekleri kendine çekmekte ve elinde tutmakta zorlandığını dile getirdi. Doug Field gibi pek çok yöneticinin rakip firmalara geçtiği de biliniyor.
Elon Musk'ın da bu habere sessiz kalmadığını belirtelim. X'te yaptığı paylaşımda Apple Car için "üzüldüğünü" gösteren emojiler paylaştı.
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