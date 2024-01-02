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Apple'ın 2023'te yeni iPad modelleri çıkarmaması, 2024 planlarını nasıl etkiliyor? - Son Dakika
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Apple'ın 2023'te yeni iPad modelleri çıkarmaması, 2024 planlarını nasıl etkiliyor?

Apple, 2023 yılında yeni bir iPad modeli çıkarmayarak kullanıcıları şaşırttı. Analistlere göre, 2024 yılında iPad serisinde büyük değişiklikler bekleniyor. İlk olarak iPad Air serisinde yenilenme hareketi olacak ve ardından iPad Pro serisi yeni OLED ekranlar ve M3 çipi ile güncellenecek.

Apple\'ın 2023\'te yeni iPad modelleri çıkarmaması, 2024 planlarını nasıl etkiliyor?
02.01.2024 - 14:31,
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Konu Apple olduğunda teknoloji dünyasını ayrı bir merak sarmakta. Özellikle yeni modellerin gelenekselleşen çıkış dönemlerinde herkesin ana konusu Apple olmakta. Birkaç gün önce geride bıraktığımız 2023 yılı da benzer niteliklere sahipti. Fakat Apple 14 yıl aradan sonra ilk kez yeni bir iPad modeli çıkarmadı. Peki bu neden yapıldı? Markanın iPad ile ilgili planları neler? İşte detaylar…

2023'te yeni iPad modellerinin çıkmaması 2024 planlarını nasıl etkiliyor?

2010 yılına yani 14 yıl geriye dönelim. Bu geri dönüş sürecinde birçok modele de yolda rastlıyoruz. İlk FaceID özelliğine sahip iPhone modeli X, TouchID'li iPhone modelleri ve dahası. 2010 yılına geldiğimizdeyse aslında iPad serisinin ilk başladığı yere geliyoruz. İlk iPad modelinin tanıtıldığı tarihe geliyoruz yani.

Apple'ın 2023'te yeni iPad modelleri çıkarmaması, 2024 planlarını nasıl etkiliyor?

Apple 2010 yılında ilk iPad modelini tanıttı ve aradan geçen süreçte her yıl yeni modeller sundu. Air, Mini, Pro derken seriler bu şekilde uzadı gitti. 2023 yılının başına kadar bu şekilde devam eden süreç bir anda yavaşladı. Sene içerisinde birçok kez yeni iPad modellerinin çıkış yağacağına dair iddialar ortaya çıktı. Ancak hiçbir etkinlikte sahnede bir iPad modeli yer almadı.

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Tabi bu durum özellikle iPad modellerini sıkça kullanan kullanıcılar için de bir merak konusu oldu. Zira insanlar yeni modellere geçiş yapmayı bekliyor. Bu sebeple Apple analisti Mig-Chi Kuo konuyla ilgili bir yol haritası yayınladı. 2022 yılında Apple'ın "2023 yılı için herhangi bir iPad planı olmadığını" söyleyen Kuo 2024 yılında iPad serisinin yaşayacağı değişimleri bize gösteriyor.

Kuo'ya göre ilk başta iPad Air serisinde yenilenme hareketi olacak. Biri 10,9 inç diğeri ise 12,9 inç büyüklükte ekrana sahip 2 yeni iPad modelinin tanıtılması bekleniyor. Cihazların M2 çipinden güç alması ve 2024 yılının ilk çeyreğinde üretileceği de beklenenler arasında.

Yılın devamında ise iPad Pro serisi yeni OLED ekranları ile karşımıza çıkacak. Ayrıca yeni ekran panellerinin yanında M3 çipi de cihazlara eklenecek. Tüm bu tahminlere bakıldığında eğer Kuo haklıysa Apple için 2024 yılı tabletlerle dolu bir yıl olacak. Bu da yeni MacBook serilerini bekleyenler için küçükte olsa kötü bir haber anlamına geliyor.

Kaynak: Shiftdelete
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