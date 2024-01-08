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Apple'ın Çin'deki satışları yüzde 30 düştü, düşüş devam edecek - Son Dakika
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Apple'ın Çin'deki satışları yüzde 30 düştü, düşüş devam edecek

Dünyanın en büyük şirketi olan Apple, 2023'te beklenen performansı gösteremedi. Apple'ın Çin'deki satışlarının yüzde 30 civarında düştüğü aktarıldı. Bu düşüşün, yerel rakipler yüzünden 2024'te de devam edeceği dile getirildi. Analistlere göre Apple'ın Çin'deki satışları 2023'de keskin bir düşüş yaşadı. Düşüş eğiliminin bu yıl içerisinde de devam etmesi bekleniyor. Analistler, iPhone 15 serisinin beklenmedik derecede durgun bir satış karnesine sahip olduğunu söyledi. Çin'deki iPhone sevkiyatları yıllık bazda yüzde 30 düşüş yaşadı. Öte yandan Çin'deki diğer teknoloji şirketlerindeki satış başarısı gözlerden kaçmadı. Örneğin Huawei, Mate 60 serisinin ülkede sevilmiş olması sayesinde, aynı dönemde etkileyici bir büyüme kaydetti. Yıllar sonra ilk kez 5G teknolojisini destekleyen Mate 60 serisi, iPhone 15'ten sadece iki hafta sonra piyasaya sürüldü. Analistler, Apple satışlarındaki düşüşü hem rakip firmalara hem de Çin'deki kullanıcıların yerli markalara yönelmesine bağlıyor. Huawei'nin geçtiğimiz yıl içerisinde 35 milyona yakın telefon sattığı tahmin ediliyor. Bu rakam, şirkete yönelik tedarik kısıtlamaları olmasaydı daha da yüksek olabilirdi. Analistler, Apple satışlarının önümüzdeki dönemde düşüş yaşamaya devam edeceğini dile getirdi. Çin'deki çift haneli kayıpların, yerel markalar yüzünden büyüyebileceğine dikkat çektiler. Ülkedeki iPhone indirimlerine rağmen satış hacimlerini artmaması, Apple'ın fiyatları yeniden ayarlaması gerektiğini gösteriyor. Çin satışlarındaki düşüş, Apple'ın genel başarısını da etkiliyor. Hala dünyanın en çok satan markası olsa da, Huawei ve Xiaomi gibi rakipler yüzünden teknoloji dünyasında büyük bir baskı görüyor.

Apple\'ın Çin\'deki satışları yüzde 30 düştü, düşüş devam edecek
08.01.2024 - 20:30,
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Dünyanın en büyük şirketi olan Apple, 2023'te beklenen performansı gösteremedi. Apple'ın Çin'deki satışlarının yüzde 30 civarında düştüğü aktarıldı. Bu düşüşün, yerel rakipler yüzünden 2024'te de devam edeceği dile getirildi.

Apple satışları Çin'de yüzde 30 düştü

Analistlere göre Apple'ın Çin'deki satışları 2023'de keskin bir düşüş yaşadı. Düşüş eğiliminin bu yıl içerisinde de devam etmesi bekleniyor. Analistler, iPhone 15 serisinin beklenmedik derecede durgun bir satış karnesine sahip olduğunu söyledi. Çin'deki iPhone sevkiyatları yıllık bazda yüzde 30 düşüş yaşadı.

Apple'ın Çin'deki satışları yüzde 30 düştü, düşüş devam edecek

Öte yandan Çin'deki diğer teknoloji şirketlerindeki satış başarısı gözlerden kaçmadı. Örneğin Huawei, Mate 60 serisinin ülkede sevilmiş olması sayesinde, aynı dönemde etkileyici bir büyüme kaydetti. Yıllar sonra ilk kez 5G teknolojisini destekleyen Mate 60 serisi, iPhone 15'ten sadece iki hafta sonra piyasaya sürüldü.

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Analistler, Apple satışlarındaki düşüşü hem rakip firmalara hem de Çin'deki kullanıcıların yerli markalara yönelmesine bağlıyor. Huawei'nin geçtiğimiz yıl içerisinde 35 milyona yakın telefon sattığı tahmin ediliyor. Bu rakam, şirkete yönelik tedarik kısıtlamaları olmasaydı daha da yüksek olabilirdi.

Analistler, Apple satışlarının önümüzdeki dönemde düşüş yaşamaya devam edeceğini dile getirdi. Çin'deki çift haneli kayıpların, yerel markalar yüzünden büyüyebileceğine dikkat çektiler. Ülkedeki iPhone indirimlerine rağmen satış hacimlerini artmaması, Apple'ın fiyatları yeniden ayarlaması gerektiğini gösteriyor.

Apple'ın Çin'deki satışları yüzde 30 düştü, düşüş devam edecek

Çin satışlarındaki düşüş, Apple'ın genel başarısını da etkiliyor. Hala dünyanın en çok satan markası olsa da, Huawei ve Xiaomi gibi rakipler yüzünden teknoloji dünyasında büyük bir baskı görüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Iphone, Apple, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple'ın Çin'deki satışları yüzde 30 düştü, düşüş devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apple'ın Çin'deki satışları yüzde 30 düştü, düşüş devam edecek - Son Dakika
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