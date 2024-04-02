Apple'ın uygun fiyatlı AirPods modeli hakkında sızıntılar ortaya çıktı

Teknoloji

Geçtiğimiz haftalarda Apple tarafından tanıtılması beklenen uygun fiyatlı AirPods modeli hakkında bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. İddialara göre yakın zamanda Apple'ın kulaklık serisine yeni bir model eklenecek. Ortaya çıkan son sızıntılara göre Apple markasının bu yıl içinde tanıtması beklenen "AirPods Lite" modeli, düşük bütçeler için uygun olacak. İşte AirPods Lite beklenen fiyatı, özellikleri, ve tanıtım tarihi…

AirPods Lite, uygun fiyatı ile 2024'te tanıtılacak

Bu sene Apple'ın özellikle AirPods serisinde değişiklikler yaparak birçok yeni model tanıtması bekleniyor. Şimdiye kadar üretilen AirPods modellerine ek olarak Apple, daha uygun fiyatlı bir kulaklık üreterek kullanıcılar için seçenek sayısını arttırmayı hedefliyor. Güvenilir Apple analistlerine göre şirket, bu yıl içerisinde birçok yeni AirPods modeli tanıtacak ve bunlardan biri de düşük bütçeli AirPods Lite olacak.

Yayınlanan raporda Apple'ın AirPods üretiminde bir artış olacağını ve bu artışın da sebebinin uygun fiyatlı kulaklık modelinin olacağı belirtiliyor. 2024 yılında AirPods hacminin hali hazırda bulunan modellere olan talebin azalması dolayısıyla yüzde dörtlük bir düşüşle elli beş milyon adede düşmesi öngörülüyor.

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Bu rapora ek olarak bir diğer Apple analisti Ming-Chi Kuo da şirketin AirPods Lite modeli üzerinde çalıştığını ve fiyatının 99 dolar olabileceğini belirtti. Apple'ın 2024'ün ikinci çeyreğinde tanıtacağı iddia edilen bu cihaza ek olarak AirPods Max modelinin de 2024 sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor.

Ayrıca bu sene Apple'ın AirPods 4. nesili tanıtacağını biliyoruz ve iddilara göre Apple, AirPods 4'ü iki farklı modelle tanıtacak. Her iki modelin de yeni bir tasarım ve USB-C şarj desteğine sahip olması beklenirken, yalnızca üst model kulaklığın gürültü engelleme gibi özelliklerle geleceği iddia ediliyor.

İşte şu anda satışta olan ve bu sene içerisinde satışa sunulması beklenen AirPods modelleri:

AirPods (2. nesil) – 129 ABD doları

AirPods (3. nesil) – 169 ABD Doları (Lightning Şarj Kutusuyla birlikte) veya 179 ABD Doları (MagSafe Şarj Kutusuyla birlikte)

AirPods Pro (2. nesil) – 249 ABD doları

AirPods Max – 549 Dolar

AirPods (4. nesil) – Beklenen

AirPods Lite – 99 Dolar (Beklenen)

AirPods Max – Beklenen