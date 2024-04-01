Apple, iPhone 16 Pro için titanyum kaplamayı güçlendirmek istiyor

Teknoloji

Apple, iPhone 16 ailesi için çalışmalarını hızlandırmış durumda. İlk kez iPhone 15 Pro ve Pro Max'te kullandığı titanyum kaplamayı daha da dayanıklı hale getirmek istiyor. Buna göre şirketin yeni bir üretim süreci tasarladığı aktarıldı.

iPhone 16 Pro serisinde 5. sınıf titanyum olacak

Apple'ın iPhone 16 Pro modelleri için kullanılacak titanyum kaplama ve renklendirme sürecini tamamladığı bildirildi. Kaynaklar, Apple'ın iPhone 16 Pro ve Pro Max'te 5. sınıf titanyum kaplama kullanacağını ortaya koydu.

Şirketin geliştirdiği yeni yöntem, iPhone 15 Pro serisindeki mat kaplamaya kıyasla daha parlak bir görünüm sunacak. 16 Pro serisindeki titanyumun, paslanmaz çelikle kaplanan önceki Pro modellerine benzeyeceği düşünülüyor.

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Dayanıklılık açısından titanyum, çizilme konusunda çeliğe göre daha güçlü olmasıyla öne çıkıyor. Parmak izleri daha fazla görünse de, iPhone 16 Pro ile kullanıma bağlı olarak yaşanabilecek çizilmeler önlenebilecek.

Apple'ın ayrıca iPhone 16 Pro için Uzay Siyahı ve Rose Gold olmak üzere iki yeni renk seçeneği sunacağı söylendi. Mavi Titanyum modelinin Rose Gold ile değiştirilerek kullanıcılara daha premium bir hissiyat verilmesi hedefleniyor. Uzay Siyahı ise siyah titanyumun yerini alabilir.

Geçtiğimiz günlerde performans testleri ortaya çıkan iPhone 16 Pro'nun kılıfı da sızdırıldı. İddialar doğrultusunda iPhone 16 Pro gerçekten de yepyeni bir Yakalama Düğmesine sahip olabilir.

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