Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde daha ince kenar çerçevesi kullanacak

Geçen sene iPhone 15 serisini piyasaya süren Apple, her yıl olduğu gibi bu sene de eylül ayında gerçekleştireceği büyük etkinlikte yeni iPhone serisini tanıtacak. Merakla beklenen iPhone 16 modelleri ile ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı.
Kısa süre önce yeni telefonların maket görsellerinin sızdırılmasıyla birlikte Pro modellerin yeni bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Son olarak söz konusu bu modeller hakkında yeni bir söylenti daha ortaya atıldı. Buna göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, daha ince bir kenar çerçevesi ile gelecek. İşte ayrıntılar…
iPhone 16 Pro ve Pro Max, daha ince kenar çerçevesi ile gelecek
Söz konusu iddiaya göre Apple, iPhone 16 modellerinde yeni bir ekran teknolojisi kullanacak. Bu teknoloji ile ekran kontrol devrelerinin boyutları küçültülecek. Bu da daha zarif ve ince çerçevelere olanak tanıyacak. Sadece Pro modellerde yer alması beklenen teknolojiyle daha geniş bir görüntüleme alanı sunulacak. Bu da kullanıcı deneyimini artıracak gibi görünüyor.
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16 Pro ve Pro Max, Apple A18 Pro işlemcisinden güç alacak. Bu işlemcinin altı çekirdekli bir GPU ve altı çekirdekli bir CPU içermesi bekleniyor. CPU'da yer alacak olan çekirdeklerin ikisi yüksek performans için tasarlanmışken, diğer dört çekirdek ise enerji verimliliğine odaklanacak.
Apple'ın katlanabilir iPhone'u yılan hikayesine döndü! Ne zaman tanıtılacak?
Beklenen iPhone 16 Pro teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
120 Hz yenileme hızı 2000 nit parlaklık %89.75 ekran-gövde oranı Super Retina XDR HDR desteğiİşlemciApple A18 Pro (3 nm)RAM8 GBDepolama256 GB/ 512 GB/ 1 TBÖn Kamera12 Megapiksel 4K@60FPS video kaydıArka Kameralar– Ana kamera: 48 Megapiksel, OIS, PDAF – Ultra geniş açılı kamera: 48 Megapiksel – Telefoto kamera: 12 Megapiksel, OIS 4K@60FPS, 1080p@240FPS video kaydıİşletim SistemiiOSUSBUSB-C 3.2Bağlantı5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPSDiğereSIM desteği Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde daha ince kenar çerçevesi kullanacak - Son Dakika Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 25. bölümü Cuma akşamı 17:00'da yayınlanacak. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri. Samsung, Galaxy AI tarafından desteklenen One UI 6.1 güncellemesiyle Fotoğraf Düzenleyicisi'ne önemli bir yenilik getiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte Nesne Silgi özelliğine ek olarak 'Üretken Düzenleme' özelliği de kullanıma sunulacak. Citroen, elektrikli mobiliteyi ilerletmek için tamamen elektrikli ë-C4 modeliyle adımlarını sürdürüyor. Marka, herkesin erişimine uygun ulaşım sağlama hedefiyle Türkiye'de ë-C4'ü piyasaya sürdü. ë-C4, müşteri gereksinimlerini karşılayan ve erişilebilir şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü sunuyor. 50 kWh ve 54 kWh kapasiteli batarya ile 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinden daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor. ë-C4, günlük kullanımda sessiz, sarsıntısız ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunarken, uzun yolculuklar için de optimize edilmiş elektrik tüketimi sağlıyor. Türkiye'de 1.555.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor. Uzun yıllardır kullanıcıların haberleşme için tercih ettiği WhatsApp, Meta geliştiricilerinin adımlarıyla birçok değişime uğradı. Yeni özellikler ve arayüz güncellemeleriyle WhatsApp'ın rekabet gücü arttı. Ancak yeni tasarım bazı tartışmalara yol açtı. WhatsApp'ın amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha iyi uyum sağlamak. Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir özellik olan RAM sınırlama işlemini test ediyor. Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlayabilecekler. Tarayıcı, 1 GB gibi düşük bir miktarda bellekle bile sınırlandırılabilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz. Samsung, aylık güncelleme listesinden çıkardığı Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE modellerini yeniden listeye ekledi. Bu modeller her ay güncelleme alacak ve yeni nesil güvenlik güncellemesiyle uzun süre kullanılabilecek. Samsung'un bu hamlesi, teknoloji sektöründe büyük bir memnuniyetle karşılandı ve daha fazla kullanıcıyı çekmesi bekleniyor. Vivo, uygun fiyatlı modellerine Vivo V30 Lite 4G'yi ekledi. Cihaz, 6.67 inç FHD+ E4 AMOLED panel, Snapdragon 685 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh pil gibi özellikler sunuyor. Vivo V30 Lite 4G'nin fiyatı ise 299 dolar olarak belirlendi. Toyota, kalite, performans ve sürüş eğlencesi konusundaki iddiasını daha da ileriye taşımak amacıyla Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'ni tamamladı. Yeni teknik merkezde, doğal arazi ile birlikte yeni teknolojiler bir araya getirilerek, yeni Toyota modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek birçok test alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin kişinin görev alacağı merkezde, çevrenin korunması üzerine de önem veriliyor.
ÖzellikDeğerEkran6.3 inç – OLED
120 Hz yenileme hızı
2000 nit parlaklık
%89.75 ekran-gövde oranı
Super Retina XDR
HDR desteğiİşlemciApple A18 Pro (3 nm)RAM8 GBDepolama256 GB/ 512 GB/ 1 TBÖn Kamera12 Megapiksel
4K@60FPS video kaydıArka Kameralar– Ana kamera: 48 Megapiksel, OIS, PDAF
– Ultra geniş açılı kamera: 48 Megapiksel
– Telefoto kamera: 12 Megapiksel, OIS
4K@60FPS, 1080p@240FPS video kaydıİşletim SistemiiOSUSBUSB-C 3.2Bağlantı5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPSDiğereSIM desteği
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde daha ince kenar çerçevesi kullanacak - Son Dakika
Her Cuma yayınlanan, ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz ve Alperen'in değerlendirdiği Teknoloji Muhabbeti programının 25. bölümü Cuma akşamı 17:00'da yayınlanacak. İşte haftanın en çok konuşulan haberleri.
Samsung, Galaxy AI tarafından desteklenen One UI 6.1 güncellemesiyle Fotoğraf Düzenleyicisi'ne önemli bir yenilik getiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte Nesne Silgi özelliğine ek olarak 'Üretken Düzenleme' özelliği de kullanıma sunulacak.
Citroen, elektrikli mobiliteyi ilerletmek için tamamen elektrikli ë-C4 modeliyle adımlarını sürdürüyor. Marka, herkesin erişimine uygun ulaşım sağlama hedefiyle Türkiye'de ë-C4'ü piyasaya sürdü. ë-C4, müşteri gereksinimlerini karşılayan ve erişilebilir şarj özelliği ile ideal bir teknoloji çözümü sunuyor. 50 kWh ve 54 kWh kapasiteli batarya ile 100 kW DC şarj gücüyle birleştirerek rakiplerinden daha iyi şarj süreleri sunmayı başarıyor. ë-C4, günlük kullanımda sessiz, sarsıntısız ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunarken, uzun yolculuklar için de optimize edilmiş elektrik tüketimi sağlıyor. Türkiye'de 1.555.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta bulunuyor.
Uzun yıllardır kullanıcıların haberleşme için tercih ettiği WhatsApp, Meta geliştiricilerinin adımlarıyla birçok değişime uğradı. Yeni özellikler ve arayüz güncellemeleriyle WhatsApp'ın rekabet gücü arttı. Ancak yeni tasarım bazı tartışmalara yol açtı. WhatsApp'ın amacı, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha iyi uyum sağlamak.
Microsoft, Edge tarayıcısı için yeni bir özellik olan RAM sınırlama işlemini test ediyor. Kullanıcılar, belleği sürekli ya da sadece oyun oynarken kısıtlayabilecekler. Tarayıcı, 1 GB gibi düşük bir miktarda bellekle bile sınırlandırılabilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.
Samsung, aylık güncelleme listesinden çıkardığı Galaxy Note 20, Note 20 Ultra ve Galaxy S20 FE modellerini yeniden listeye ekledi. Bu modeller her ay güncelleme alacak ve yeni nesil güvenlik güncellemesiyle uzun süre kullanılabilecek. Samsung'un bu hamlesi, teknoloji sektöründe büyük bir memnuniyetle karşılandı ve daha fazla kullanıcıyı çekmesi bekleniyor.
Vivo, uygun fiyatlı modellerine Vivo V30 Lite 4G'yi ekledi. Cihaz, 6.67 inç FHD+ E4 AMOLED panel, Snapdragon 685 işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 5.000 mAh pil gibi özellikler sunuyor. Vivo V30 Lite 4G'nin fiyatı ise 299 dolar olarak belirlendi.
Toyota, kalite, performans ve sürüş eğlencesi konusundaki iddiasını daha da ileriye taşımak amacıyla Shimoyama Toyota Teknik Merkezi'ni tamamladı. Yeni teknik merkezde, doğal arazi ile birlikte yeni teknolojiler bir araya getirilerek, yeni Toyota modellerinin geliştirilmesine öncülük edecek birçok test alanı bulunuyor. Yaklaşık 3 bin kişinin görev alacağı merkezde, çevrenin korunması üzerine de önem veriliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?