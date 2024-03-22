Apple Silicon Güvenlik Açığı: Şifreleme Anahtarları Sızdırılıyor

Apple Silicon çiplerindeki yeni bir güvenlik açığı, kararlı bir saldırganın şifrelenmiş anahtarları çalarak kullanıcının verilerine erişmesine olanak tanıyor. Araştırmacılar, Apple'ın M serisi çiplerinde, dosyaların şifrelenmesi gibi şifreleme işlemleriyle ilgili bir sorun keşfetti. Ancak çipin mimari tasarımıyla ilgili bir sorun olduğu için giderilmesi çok zor görünüyor.
Apple Silicon güvenlik açığı şifreleme anahtarlarını sızdırıyor
Perşembe günü bir grup araştırmacı tarafından detaylandırılan ve ArsTechnica tarafından rapor edilen sorun, büyük olasılıkla şu anda çalışan kod tarafından erişilecek olan verilerin bellek adreslerini tahmin eden veri belleğine bağımlı önceden getiricide (DMP) barınıyor. Verileri önceden getirerek, kötü amaçlı kodların araştırılması için bir hedef haline geliyor.
Bunun nedeni, cache bellekten getirilecek bir sonraki veri bitine ilişkin tahminlerini belirlemek için önceki erişim modellerini kullanması. Bir saldırganın, cache verileri etkilemek için bu çalışma yöntemini kullanması ve hassas verilere erişimin kapısını açması mümkün.
GoFetch Saldırısı: Şifrelenmiş Anahtarların Çalınması
Araştırmacıların "GoFetch" olarak adlandırdığı saldırı, Apple Silicon'daki DMP kullanımındaki tuhaflıktan yararlanıyor. Saldırıyı açıklarken araştırmacılar, DMP'nin bunu bir adres konumu olarak ele alacağı ve ardından bu verileri önbelleğe çekeceği bir işaretçi "gibi" görünmesinin mümkün olduğunu doğruluyor. Adresin önbellekteki görünümü görünür durumda, bu da kötü amaçlı kodun onu aktif edebileceği anlamına geliyor.
Saldırı, seçilen bir giriş saldırısını kullanarak şifreleme algoritması içindeki verileri bir işaretçi gibi görünecek şekilde değiştirir. Veri değerini bir adres gibi gören DMP, adresin kendisi sızdırılarak verileri bu adresten getiriyor. GoFetch saldırısı, root erişimi yerine diğer birçok üçüncü taraf macOS uygulamasıyla aynı kullanıcı ayrıcalıklarını kullanıyor. Bu, saldırıyı gerçekten yürütmek için giriş engelini azaltıyor, ancak hikayenin tamamı bu değil.
apple
Saldırıyı çalıştıran GoFetch uygulamasının da çalışabilmesi için şifrelenmiş hedef uygulamayla aynı yonga kümesinde kullanılması ve her ikisinin de verimlilik çekirdeklerini veya performans çekirdeklerini aynı anda kullanması gerekiyor. Kümeye bağımlıdır, yani uygulamalar aynı küme içindeki farklı çekirdeklerde çalıştırılsa bile çalışmaya devam ediyor.
Araştırmacılar, saldırının klasik şifreleme algoritmalarının yanı sıra kuantumla güçlendirilmiş yeni versiyonlara karşı da işe yaradığını iddia ediyor.
Etkileri ve Engellenmesi
Saldırının asıl sorunu, tasarımın merkezi bir parçası olduğundan Apple Silicon'un kendisine yama yapılamaması. Bunun yerine, kriptografik yazılım geliştiricilerinin soruna geçici bir çözüm bulmak için azaltıcı önlemler alması gerekiyor.
Güvenlik açığının aktifleşme sürecinin yalnızca verimlilik çekirdeklerinde çalıştırılması da mümkün, çünkü bunlarda DMP işlevi yok. Daha hızlı çekirdeklerde çalışmadığı için şifreleme performansı yine güçsüz oluyor. Üçüncü bir seçenek aslında M3 çipleri için geçerli; özel bir bit, DMP'yi devre dışı bırakmak için enjekte edilebilir. Araştırmacılar, ortaya çıkacak performans kaybının düzeyinin henüz keşfedilmediğini de açıkladı.
Apple'ın başına gelen ilk ciddi açık değil
2018 yılında tüm Mac ve iOS aygıtlarının yanı sıra 1997'den bu yana neredeyse tüm X86 aygıtlarını etkileyen Meltdown ve Spectre işlemci açıkları da keşfedilmişti.
Son Dakika › Teknoloji › Apple Silicon Güvenlik Açığı: Şifreleme Anahtarları Sızdırılıyor - Son Dakika
Microsoft, işletmelerin taleplerini karşılamayı hedefleyerek yeni yapay zeka tuşlu bilgisayarları Surface Pro 10 ve Laptop 6'yı piyasaya sürdü. Yeni cihazlar daha gelişmiş performans, uzun batarya ömrü ve arttırılmış güvenlik sunarken, Copilot yapay zeka tuşu ile Windows AI özelliklerine kolay erişim sağlıyor. Surface Pro 10 ve Laptop 6 for Business modelleri, yüksek işlemci gücü, bellek ve depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor. Cihazlar, yurt dışında ön siparişe açıldı ve kullanıcı versiyonları Mayıs ayında tanıtılacak.
Alman araç üreticisi Volkswagen, elektrikli minivanlarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan yeni duyurulara göre VW, ID mikrobüs serisine ek olarak yeni bir performanslı mikrobüs tanıttı. Volkswagen ID Buzz GTX olarak tanıtılan bu minivan, performanslı aile aracı olarak da tanımlanıyor. Toplamda 335 beygir güce sahip olan ID Buzz GTX, çift elektrik motoru ve AWD sürüş sistemi ile sürücülere hızlı bir deneyim sunuyor. Arka tekerleklerinde 282 beygir, ön tarafta ise 108 beygir gücüne sahip olan bu araç, toplamda 335 beygirlik güce sahip. Bu güç sayesinde 0'dan 100 km/s hıza 6.5 saniyede ulaşabilen retro görünümlü mikrobüs, 160 km/s limitöre sahip. Volkswagen tarafından iki seçenekle tanıtılan bu minivan, 79 kWh batarya ile standart versiyonla ve 86 kWh batarya ile daha uzun dingile sahip versiyonla geliyor. Her iki modelde de aynı motor kullanılırken elektrikli mikrobüsün standart modeli 1.800 kilograma varan çekme kapasitesi sunuyor. Ayrıca standart modeli beş veya altı koltuk seçenekleriyle sunulurken, uzun versiyonu yedi koltuğa sahip. Şarj özelliklerinden bahsedecek olursak, standart model elektrikli mikrobüs Volkswagen ID Buzz GTX, 185 kW şarj desteğiyle gelirken, 86 kWh bataryaya sahip model, 200 kW'a kadar destekliyor. DC hızlı şarj sayesinde yüzde 10-80 şarj arasını 25 dakikada şarj edilebilecek. 19 inç ve 21 inç jant seçenekleri ve 'Cherry Red' isimli kırmızı rengiyle tanıtılan ve geniş yaşam alanına sahip Buzz GTX'in henüz fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yeni aracın yaz aylarında Avrupa ve Birleşik Krallık'ta satışa çıkması bekleniyor.
HBO, House of the Dragon'un ikinci sezonu için geri sayıma başladı. İlk sezonuyla büyük ilgi çeken dizi, iki yeni fragmanla yeniden gündeme geldi. Taraflar arasındaki çatışmayı vurgulayan fragmanlar, ikinci sezon için önemli detaylar ortaya koydu. Prenses Rhaenyra ve Kraliçe Alicent'in taraflarını temsil eden iki fragman paylaşıldı. Fragmanlar, Westeros'u paramparça edecek Targaryen iç savaşını gözler önüne seriyor. House of the Dragon 2. sezonu 16 Haziran'da yayınlanacak ve gerilim ve taht kavgasının daha da büyümesi bekleniyor.
Xiaomi'nin dün kullanıcıların beğenisine sunduğu Civi 4 Pro, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 yongasını kullanan ilk telefon olmasıyla dikkat çekti. Ancak, GSMChina'nın raporuna göre Civi 4 Pro sadece Çin ve Hindistan pazarında satılacak, global olarak piyasaya sürülmeyecek. Bu durumda Türkiye'de de satışa sunulma ihtimali ortadan kalkmış gibi görünüyor.
Türk Hava Yolları'nın alt kuruluşu olan Anadolu Jet, yeni kampanyasıyla yurtdışı uçuşlarını müşterilerine 1 dolar, 1 euro şeklinde sunmaya başladı. Kampanya kapsamında Sabiha Gökçen, Ankara ve İzmir kalkışlı ve inişli yurtdışı uçuşları oldukça uygun fiyatlarla gerçekleştirilebilecek.
Samsung, katlanabilir telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. Galaxy Z Flip 6 modelinde Exynos işlemci kullanılacak iddiası ortaya atıldı. Ayrıca, telefonun kapak ekranının 3.9 inç olacağı ve ana ekranının 6.7 inç olması bekleniyor. Kamera tarafında da iyileştirmeler yapılacak ve telefonda 12 GB RAM ve 4000 mAh batarya bulunacak. Yeni modelin tanıtımının geçen sene olduğu gibi temmuzda yapılması bekleniyor.
Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst davasında suçlanıyor. Şirket, iPhone ile tekel oluşturmakla suçlanırken, Apple Watch'ın Android desteği olmaması da davanın konusu oldu. Apple, teknik sınırlamaları gerekçe göstererek Android desteği ekleyemediğini belirtirken, Adalet Bakanlığı ve eyalet savcıları Apple'ın akıllı telefon pazarını tekelleştirdiğini iddia ediyor. Apple'ın antitröst yasalarını ihlal ettiği örnekler arasında App Store komisyon ücreti, iMessage metinleri ve kişisel bilgi paylaşımı gösteriliyor. Apple, suçlamaları reddederek yanıt verdi. Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında büyük tartışmalara yol açarken, Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği ve rakip firmaların nasıl tepki vereceği merak konusu.
Samsung, sekiz yıl sonra ilk defa bir Galaxy telefon için kesintisiz sistem güncellemesi yayınladı. Galaxy A55 modeli için yayınlanan bu özellik sayesinde artık güncellemeler kesintisiz olarak indirilecek, kurulacak ve yeniden başlatma süresi kısalacak. Samsung, kesintisiz sistem güncellemelerini diğer Galaxy cihazlara da yakın zamanda yayınlamaya başlayabilir.
Sizin düşünceleriniz neler ?