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Apple Ürünleri Daha Akıllı Olacak

Teknoloji devi Apple, daha akıllı ve başarılı ürünler geliştirmek için yapay zeka teknolojisine daha fazla mesai harcayacak. Yeni yapay zeka modelleri ve üstün performanslı donanımlar kullanarak cihazları daha akıllı hale getirmeyi hedefleyen şirket, bu adımlarla teknoloji dünyasında yeni bir dönemin başlamasına ortam hazırlıyor.

Apple Ürünleri Daha Akıllı Olacak
29.12.2023 - 10:30,
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Teknoloji devi Apple, sektördeki başarısını bir adım ileriye taşımak adına birtakım değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İlerleyen cihazda cihazları "daha akıllı" hale getireceğini ifade eden şirket, hem daha güçlü donanımlar kullanmayı hem de insan ile teknoloji arasındaki etkileşimi daha güçlü bir hale getirmeyi hedefliyor. İşte detaylar

Apple ürünleri artık daha akıllı olacak!

Son zamanlarda daha da ivmelenerek gelişmeye devam eden teknoloji, dev şirketler de dahil olmak üzere tüm teknoloji dünyasını bazı yenilikçi adımlar atmaya itti. Yenilikçi yaklaşımıyla her zaman öne çıkan Apple, sektördeki bu konumunu çok daha ileriye taşıyarak daha akıllı ve başarılı ürünler geliştirmeyi planlıyor. Bu planlarını daha gelişmiş yapay zeka modelleri ve üstün performanslı yeni donanımlarına dayandıran şirket, oldukça ciddi adımlar atıyor.

Günümüz teknolojisinde akıllı cihazlarımızın bizlerden sesli komutlar alabiliyor ve bu konutları yanıtlayabiliyor olması, kalp atışlarımızla birlikte kanımızdaki oksijen seviyesini anlık olarak takip edebilmesi, tüm dünya dillerini birbirine çevirebilmesi ve bizleri sevdiklerimizle canlı olarak görüştürebilmesi son derece sıradan işlevler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak buna karşın hayatımıza yeni yeni dahil olmaya başlayan yapay zeka teknolojisi, henüz bu sıradanlığa ulaşabilmiş değil.

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Bu noktadaki normları yeniden oluşturmak isteyen Apple, önümüzdeki süreçte yapay zeka teknolojisine daha fazla mesai harcayarak son teknoloji ürünlerini kullanıcı deneyimine sunmayı hedefliyor. Bu atılımıyla birlikte yapay zeka teknolojisinin günümüz koşullarındaki sınırlarını aşmayı planlayan teknoloji devi, cihazlarında kullandığı yapay zeka modellerine yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyor.

Apple'ın araştırma ekibi, yapay zekayı sınırlandıran en büyük faktörlerden birisi olan 'hafıza' hususunu masaya yatırdı. Ekibin araştırma süreci dahilinde keşfettikleri yeni bir yöntem sayesinde yapay zeka modelleri cihazın DRAM kapasitesinin iki katı büyüklüğüne eşdeğer bir kapasitede çalışırken CPU ve GPU işlemlerinin de önemli ölçüde hızlandırılması sağlandı.

Şirketin bu mantalite çerçevesinde attığı yeni adımlar, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin başlamasına ortam hazırlayacak gibi görünüyor. İlerleyen süreçte çok daha başarılı sonuçlarla gündemimize taşınmasını beklediğimiz şirket, bu adımlar için ciddi bir bütçe ayırıyor

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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